Samsung produit maintenant de la V-NAND 8 à 236 couches

D’après le site chinois ITHome, le fabricant Samsung a commencé à produire de la mémoire V-NAND de 8 huiième génération dans son usine située à Xi’an en Chine.

D’après le site chinois ITHome, le fabricant Samsung a commencé à produire de la mémoire V-NAND de 8 huiième génération dans son usine située à Xi’an en Chine.

La V-NAND « 8 » est une mémoire flash en 236 couches. Elle vise à remplacer la V-NAND « 6 » composée de de 128 couches qui était produite dans cette même usine depuis 2024. Le constructeur a du mettre à jour son process de fabrication à Xi’an pour passer d’une mémoire 128 à 236 couches.

Mais… Samsnng ne compte pas en rester là puisqu’au cours de l’année 2026 les lignes de production évolueront à nouveau afin de produire de la V-NAND « 9 » en 286 couches.

Le but de la manoeuvre est de produire de la mémoire flash toujours plus performante et économe en énergie, afin de répondre à la demande sans cesse croissante des besoins de l’IA.