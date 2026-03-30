Samsung produit maintenant de la V-NAND 8 à 236 couches

D’après le site chinois ITHome, le fabricant Samsung a commencé à produire de la mémoire V-NAND de 8 huiième génération dans son usine située à Xi’an en Chine.

Disques SSD
par Sebastien 0

D’après le site chinois ITHome, le fabricant Samsung a commencé à produire de la mémoire V-NAND de 8 huiième génération dans son usine située à Xi’an en Chine.

La V-NAND « 8 » est une mémoire flash en 236 couches. Elle vise à remplacer la V-NAND « 6 » composée de de 128 couches qui était produite dans cette même usine depuis 2024.  Le constructeur a du mettre à jour son process de fabrication à Xi’an pour passer d’une mémoire 128 à 236 couches.

Samsung produit maintenant de la V-NAND 8 à 236 couches

Mais… Samsnng ne compte pas en rester là puisqu’au cours de l’année 2026 les lignes de production évolueront à nouveau afin de produire de la V-NAND « 9 » en 286 couches.

Le but de la manoeuvre est de produire de la mémoire flash toujours plus performante et économe en énergie, afin de répondre à la demande sans cesse croissante des besoins de l’IA.

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Sebastien 20585 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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