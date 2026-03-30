Attention aux contrefaçons de SSD : épisode 2 !

Durant cette période trouble où le prix des SSD ne cesse de s’envoler (merci l’IA) les clients peuvent être amenés à rechercher des SSD les moins chers possibles.

Durant cette période trouble où le prix des SSD ne cesse de s’envoler (merci l’IA) les clients peuvent être amenés à rechercher des SSD les moins chers possibles.

Fausse bonne idée ! Comme on l’a vu dans cette actualité le mois dernier des SSD Samsung 990 Pro contrefaits circulent sur le net.

Jusqu’à maintenant les faux SSD étaient facilement identifiables par leur prix de vente plus faible et aussi par un niveau de performances au ras des pâquerettes (environ 20Mo/s).

Mais attention car une nouvelle vague de copies est actuellement en circulation. Les SSD sont physiquement beaucoup plus ressemblants. Ils sont fournis avec une boîte qui ressemble, elle aussi, à une boîte officielle. Et en terme de performance, ils proposent des débits assez proches de l’orignal.

Le faux Samsung 990 Pro de 1 To a atteint sous CrystalDiskMark 7.255 Mo/s en lecture et 6.090 Mo/s en écriture alors que le véritable 990 Pro a obtenu 7.453 Mo/s en lecture et 6.953 Mo/s en écriture. ce qui est conforme aux caractéristiques et débits promis par Samsung.

Comme vous pouvez le voir, les débits sont plus que corrects pour un SSD PCIe 4.0 et l’on pourrait presque s’y méprendre… Sauf que le faux 990 Pro est en réalité beaucoup moins véloce que le véritable SSD. En effet, lors d’une copie de fichiers avec FastCopy le transfert d’un fichier de 400 Go a pris 25 minutes sur le SSD fake contre seulement trois minutes pour le véritable SSD Samsung 990 Pro.

Nos confrères de ITHome révèlent que le SSD fake exploite un contrôleur Maxio MAP1602 alors que le vrai SSD tire profit d’un contrôleur maison conçu par Samsung, et sans grande surprise celui-ci est nettement plus performant et endurant que la contrefaçon.

Au final, pour s’assurer que le SSD Samsung que vous avez entre les mains est un vrai ou non, il convient d’utiliser le programme Samsung Magician qui est capable d’identifier si le produit est un SSD Samsung ou un SSD « Non Samsung ». Cet utilitaire est dispo gratuitement sur le site de Samsung.