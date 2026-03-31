ACER lance le FA300 : un SSD M.2. PCI Express 5.0

Un nouveau SSD débarque chez ACER. Il s’agit d’un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Un nouveau SSD débarque chez ACER. Il s’agit d’un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le SSD porte le nom de FA300, c’est un SSD DRAM-less c’est à dire sans mémoire cache. On ne connaît pas le type de contrôleur utilisé mais on peut imaginer la présence d’un contrôleur Phison E31T ou Silicon Motion SM2504XT.

Le FA300 est disponible en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Voilà les débits annoncés pour chaque version :

– FA300 1 To : 11.000 Mo/s en lecture, 9.700 Mo/s en écriture (1400K/1600K iOPs)

– FA300 2 To : 11.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1700K/1700K iOPs)

Le modèle 1 To affiche une endurance en écriture de 750 TBW alors que le modèle 2 To grimpe à 1500 TBW. Dans les deux cas, le SSD est couvert par une garantie de cinq ans et il offre un MTBF de 1,5 millions d’heures.

Son prix n’est pas connu pour l’instant mais on devrait être fixé prochainement.