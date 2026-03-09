Le fabricant chinois YMTC lance son premier SSD M2. PCIe 5.0

Le fabricant chinois YMTC, totalement inconnu dans nos contrées, vient d’annoncer sa première gamme de SSD M.2 NVMe en PCI Express 5.0.

Les SSD PC550 du constructeur sont des SSD PCIe 5.0 qui se veulent d’entrée de gamme et donc « abordables ». Du moins comparés aux coûteux SSD PCIe 5.0 de grandes marques… Reste évidemment à voir ce qu’ils valent dans la pratique, tant en terme de performances que d’endurance ou de longévité.

Outre une interface PCI EXpress 5.0 4x compatible NVMe 2.0, les SSD PC550 de YMTC embarquent de la mémoire NAND Flash 3D maison que le fabricant a baptisé X4-970.

Sur le site du fabricant deux formats sont disponibles : 2242 et 2280, et pas moins de trois capacités de stockage sont proposées : 512 Go, 1 To et 2 To. Voilà les taux de transferts proposés par chaque modèle :

PC550 512 Mo : 10.000 Mo/s en lecture, 7.600 Mo/s en écriture (880/1100K iOPs)

10.000 Mo/s en lecture, 7.600 Mo/s en écriture (880/1100K iOPs) PC550 1 Go : 10.500 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture (1300/1300K iOPs)

10.500 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture (1300/1300K iOPs) PC550 2 Go : 10.500 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1300/1300K iOPs)

A noter que les SSD PC550 de 512 Mo, 1 To et 2 To offrent respectivement une endurance de 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW.