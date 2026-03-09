Encore des correctifs pour iOS 26.3.1

Depuis quelques jours, Apple propose en téléchargement iOS 26.3.1 sur ses iPhone et iPadOS 26.3.1 sur ses tablettes iPad.

Smartphones
par Sebastien 0

Depuis quelques jours, Apple propose en téléchargement iOS 26.3.1 sur ses iPhone et iPadOS 26.3.1 sur ses tablettes iPad. Dans les deux cas, la version 26.3.1 n’est pas une mise à jour majeure de l’OS mais plutôt une mise à jour de routine.

En effet, la version 26.3.1 d’iOS et d’iPadOS se contente de corriger quelques bugs et d’améliorer la sécurité des systèmes d’exploitation mobiles d’Apple. Elle ajoute également la prise en charge de deux nouveaux moniteurs externes, le Studio Display (2026) et le Studio Display XDR, lancés tout récemment par la firme de Cupertino.

L’arrivée d’iOS 26.3.1 et d’iPadOS 26.3.1 fait suite à la sortie de la version 26.3 survenue début février.

Pour installer cette nouvelle version, rendez-vous dans « Réglages » puis « Général » et « Mise à jour logicielle ».

Encore des correctifs pour iOS 26.3.1

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20542 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.5.1255

Sebastien

Télécharger Opera One 128.0.5807.52

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.160

Télécharger Thunderbird 148.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Préparez-vous les Ventes Flash de Printemps seront de…

Sebastien

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office 2021 et…

Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur CDiscount

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.5.1255

Sebastien

Télécharger Opera One 128.0.5807.52

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.160

Télécharger Thunderbird 148.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Préparez-vous les Ventes Flash de Printemps seront de…

Sebastien

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office 2021 et…

Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur CDiscount

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To