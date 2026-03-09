Encore des correctifs pour iOS 26.3.1

Depuis quelques jours, Apple propose en téléchargement iOS 26.3.1 sur ses iPhone et iPadOS 26.3.1 sur ses tablettes iPad.

Depuis quelques jours, Apple propose en téléchargement iOS 26.3.1 sur ses iPhone et iPadOS 26.3.1 sur ses tablettes iPad. Dans les deux cas, la version 26.3.1 n'est pas une mise à jour majeure de l'OS mais plutôt une mise à jour de routine.

En effet, la version 26.3.1 d’iOS et d’iPadOS se contente de corriger quelques bugs et d’améliorer la sécurité des systèmes d’exploitation mobiles d’Apple. Elle ajoute également la prise en charge de deux nouveaux moniteurs externes, le Studio Display (2026) et le Studio Display XDR, lancés tout récemment par la firme de Cupertino.

L’arrivée d’iOS 26.3.1 et d’iPadOS 26.3.1 fait suite à la sortie de la version 26.3 survenue début février.

Pour installer cette nouvelle version, rendez-vous dans « Réglages » puis « Général » et « Mise à jour logicielle ».