C’est officiel : Apple dévoile l’AirTag 2 !

C’est officiel, la firme de Cupertino vient d’annoncer par le biais d’un communiqué de presse (voir ici) la sortie de son AirTag de nouvelle génération, autrement dit l’AirTag 2

C’est officiel, la firme de Cupertino vient d’annoncer par le biais d’un communiqué de presse (voir ici) la sortie de son AirTag de nouvelle génération, autrement dit l’AirTag 2 (ou encore l’AirTag 2026).

Le nouveau modèle reprend le même design et le même form-factor que le précédent. Esthétiquement rien ne change, par contre l’électronique a été améliorée. En effet, l’AirTag 2 offre une localisation plus précise (1,5 fois supérieure à l’Airtag 1er du nom) et il intégre aussi un haut parleur 50% plus puissant qui peut être entendu depuis deux fois plus loin qu’auparavant.

L’AiTtag 2 est équipé de la puce Ultra Wideband de deuxième génération d’Apple – c’est à dire la même puce que celle dont dispose la gamme iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch Series.

Cette nouvelle puce Ultra Wideband facilite la localisation.. En utilisant la rétroaction haptique, visuelle et audio, Precision Finding guide les utilisateurs vers leurs éléments perdus jusqu’à 50% plus loin que la génération précédente.1 Et une puce Bluetooth mise à niveau élargit la plage à laquelle les articles peuvent être situés. Les utilisateurs peuvent utiliser Precision Finding sur Apple Watch Series 9 ou version ultérieure, ou Apple Watch Ultra 2 ou version ultérieure, pour trouver leur AirTag 2.

AirTag 2

L’AirTag 2 est d’ores et déjà disponible à la vente sur le site d’Apple. Il coûte le même prix que l’Airtag 1, à savoir : 35€ l’unité ou 119€ le pack de quatre.

L’ancien AirTag est toujours dispo sur Amazon.fr, le nouveau modèle n’est pas encore référencé sur la célèbre plateforme marchande.

