L'iPhone 17e est dispo à la vente dès aujourd'hui, dès 719€

C’est à partir d’aujourd’hui que le dernier smartphone d’Apple, l’iPhone 17e, est officiellement disponible à la vente. Il peut évidemment être acheté sur le site d’Apple mais il est également référencé (et disponible en stock) sur plusieurs boutiques en ligne.

L’iPhone 17e a été dévoilé la semaine dernière par la firme de Cupertino. L’iPhone 17e succède à l’iPhone 16e qui a été lancé l’année dernière il y a tout juste un an. C’est une mise à jour intéressante du smartphone « économique’ d’Apple.

L’iPhone 17e reprend le même design et le même form factor que son prédécesseur. Il se distingue toutefois par la présence d’un nouveau coloris rose en plus des coloris habituels, le noir et le blanc.

L’iPhone 17e dispose d’un écran OLED Super Retina XDR qui offre une diagonale de 6,1 pouces. L’écran supporte un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Un iPhone 17e plus performant et plus puissant que l’iPhone 16e

L’iPhone 17e est équipé d’une puce A19 annoncée comme étant 15% plus performante que la puce A18 que l’on trouve sur l’iPhone 16e, tout en étant 10% moins énergivore.

L’iPhone 17e embarque une version améliorée de Neural Engine qui se veut 20% plus rapide qu’auparavant. Cela devrait améliorer sensiblement les fonctions et l’utilisation d’Apple Intelligence.

L’iPhone 17e gagne également en performances grâce à une connectivité améliorée. Sa vitesse de connexion est 50% plus rapide en 5G grâce à la puce C1X qui est déjà présente sur l’iPhone Air.

Parmi les nouveautés qui étaient très attendues, il faut noter que l’iPhone 17e signe le retour de la technologie MagSafe. L’iPhone 16e en était dépourvu et c’était un grand manque pour de nombreux acheteurs et utilisateurs. Le retour de cette zone aimantée ouvre la voie à la charge sans fil simplifiée et à l’utilisation d’accessoires compatibles Magsafe.

Où acheter l’iPhone 17e ?

L’iPhone 17e existe en trois coloris : blanc, noir et rose ainsi qu’en deux capacités de stockage : 256 Go (719€) et 512 Go (969€).