Apple officialise un nouveau smartphone : l’iPhone 16e

Depuis plusieurs mois, les rumeurs allaient bon train concernant l’arrivée d’un nouvel iPhone « d’entrée de gamme » chez Apple. Et c’est finalement hier en fin d’après midi que la firme de Cupertino a dévoilé son nouveau smartphone. Et surprise ce n’est pas un iPhone SE de 4ème génération comme on aurait pu s’y attendre mais un iPhone 16e.

L’appareil est plus proche de la gamme iPhone 16 que des iPhone SE précédents. Il reprend d’ailleurs une bonne partie des caractéristiques techniques des iPhone 16 et il est même compatible Apple Intelligence. Par contre attention qui dit nouvel appareil dit également tarif revu à la hausse, et à ce niveau là l’iPhone 16e ne déroge à la règle avec un prix de départ fixé à 719€ (contre 529€ pour l’iPhone SE 3 à sa sortie).

L’iPhone 16e est animé par une puce A18 doté de 6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 4 16 coeurs Neuram Engine. Le terminal dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces qui supporte une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp.

Moins puissant que l’iPhone 16 et équipé uniquement du WIFI 6 (alors que l’iPhone 16 embarque du WIFI 7), l’iPhone 16e est en quelque sorte une version « bridée » de l’iPhone 16. Il n’est pas compatible MagSafe et il ne dispose pas de puce Ultra Wideband (UWB). Cette dernière permet habituellement aux iPhone d’offrir une meilleure localisation et une plus grande précision notamment avec les Airtag.

A noter que la sortie dl’iPhone 16e permet à Apple d’enterrer définitivement le port Lightning puisque désormais même le modèle d’entrée de gamme intègre un port USB Type C (limité aux débits de l’USB 2.0 cependant).

L’iPhone 16e existe en deux coloris : en noir ou en blanc, ainsi qu’en trois capacités de stockage : 128 Go à 719€, 256 Go à 849€ et enfin 512 Go à 1099€.

Les caractéristiques techniques complètes de l’iPhone 16e sont consultable sur cette page et peuvent être comparées avec celles des autres iPhone.