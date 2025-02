Deux nouveaux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Le premier est Garden Story, le second : World War Z: Aftermath. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là sans débourser un centime.

Garden Story

Vous êtes le nouveau gardien du bosquet (Guardian of The Grove), et votre mission est de réunifier votre communauté brisée. Explorez une île dynamique pour repousser la pourriture (Rot) qui s’étend de plus en plus, redonner espoir aux habitants et reconstruire votre maison. Heureusement, vous ne serez pas seuls. Vos amis fruités sont prêts à vous donner un coup de main !

World War Z: Aftermath

World War Z: Aftermath est le jeu de tir coopératif ultime contre des zombies. C’est la nouvelle évolution du jeu original World War Z, qui a séduit plus de 15 millions de joueurs. Combattez des hordes de zombies déchaînés, et partez découvrir de nouveaux lieux infestés de zombies.