Finalement l’iPhone SE 3 a été annoncé par Apple…

Après d’innombrables rumeurs qui ont fusées au cours de ces derniers mois, l’iPhone SE de troisième génération a finalement été annoncé hier soir durant la keynote d’Apple. Sans grande surprise, l’appareil reprend le design et le form factor du modèle précédent mais se voit équipé de caractéristiques techniques plus modernes.

Ainsi, l’iPhone SE 3 dispose d’un écran LCD qui offre une diagonale de 4,7 pouces et qui supporte une définition HD+ de 1334 x 750 pixels à 326 ppp. L’écran est doté d’une dalle IPS qui supporte un contraste de 1400:1 et une luminosité de 625 cd/m².

L’iPhone SE 3 est par ailleurs animé par un processeur A15 Bionic avec un CPU 6 coeur et un GPU 4 coeurs. Un processeur que l’on connaît déjà bien puisque c’est le même qui équipe les iPhone 13 et iPhone 13 Mini du fabricant.

L’iPhone SE 3 dispose d’un capteur photo (grand angle) de 12 MP à l’arrière. Il supporte une ouverture ƒ/1,8 et un zoom numérique pouvant aller jusqu’à 5x. L’enregistrement vidéo peut se faire en 4K ou Full HD jusqu’à 60 images par seconde. La caméra frontale est un modèle 7 MP qui supporte une ouverture de ƒ/2,2 et l’enregistrement vidéo en Full HD en 30 fps.

Sur ce nouvel iPhone SE (2022) on ne trouve pas le système de reconnaissance facial FaceID qui est présent sur les derniers smartphone de la marque mais le bon vieux Touch ID.

La firme de Cupertino décline l’iPhone SE 3 en trois capacités de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go vendues respectivement 529€, 579€ et 699€. A noter que trois coloris sont proposés : blanc, noir et rouge.

L’iPhone SE 2022 sera disponible en précommande sur le site d’Apple à partir du 11 mars. Par contre, il faudra patienter jusqu’au 18 mars pour se procurer le mobile.

Durant sa conférence, Apple a également dévoilé un nouvel écran 27″ 5K : le Studio Display, un nouvel ordinateur : le Mac Studio et un nouvel iPad Air. L’iPhone 13 a également eu droit à un nouveau coloris de couleur vert.