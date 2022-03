Philips dégaine deux moniteurs gaming : le 27M1N5200PA et le 32M1N5800A

Philips lance une nouvelle gamme de moniteurs gaming qui porte le nom de M5000. Deux modèles sont annoncés dans cette série : il y a tout d’abord le 27M1N5200PA puis le 32M1N5800A.

Philips 27M1N5200PA

Le 27M1N5200PA est un écran 27″ Full HD (1920 x 1080 pixels) qui est doté d’une dalle Fast IPS. Ce moniteur offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Son temps de réponse de 1 ms (gris à gris), la luminosité est de 400 cd/m² et le contraste atteint 1000:1. Ses angles de vision sont de 178/178°.

Le 27M1N5200PA supporte la technologie AMD Freesync Premium. Et sa connectique se compose de 2 ports HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.4. On trouve également un port USB (ascendant), 4 ports USB descendants (dont deux sont compatibles avec la charge rapide), une prise casque et des enceintes 2 x 5 Watts.

Le 27M1N5200PA est annoncé au prix indicatif de 429€ mais on peut d’ores et déjà se procurer ce modèle au tarif de 379,95€ sur LDLC.

Philips 32M1N5800A

Concernant le 32M1N5800A : on a affaire cette fois à un moniteur 32″ au format 16:9 qui dispose d’une dalle IPS. L’appareil supporte une définition 4K (3.840 x 2.160 pixels) et offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Du côté du temps de réponse on a drorit à du 1 ms (gris à gris) tandis que la luminosité est de 500 cd/m² et le contraste : 1000:1. Les angles de vision sont toujours de 178/178°.

Le 32M1N5800A supporte le DisplayHDR 400 ainsi que plusieurs technologies pour réduire la fatigure visuelle et limiter les émissions de lumière bleue. En terme de connectique, l’écran propose deux ports HDMI répondant à la norme 2.1 ainsi que deux DisplayPort 1.4. Sur ce modèle on a également droit à un port USB (ascendant), 4 ports USB descendants (dont deux avec charge rapide). Une prose casque et des enceintes (2x5W) sont également de la partie.

Le Philips 32M1N5800A sera disponible courant mars au prix indicatif de 899€ mais là encore LDLC le référence déjà à un prix plus bas : 849,95€.

Si vous souhaitez plus d’informations : les caractéristiques techniques complètes du 27M1N5200PA et du 32M1N5800A sont disponibles sur le site du fabricant.