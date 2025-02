Du changement en vue pour les chaînes de la TNT…

Suite à la décision de l’ARCOM d’écarter les chaînes C8 et NRJ12 et au départ de Canal+ de la TNT, un grand bouleversement va avoir lieu dans la numérotation des chaînes de la TNT (Télévision Numérique Terrestre) dans les semaines qui viennent…

Les chaînes de France TV seront regroupées sur les chaînes 2, 3, 4, 5. Les chaînes d’informations BFM TV, CNews, LCI et France Info seront regroupées quant à elles sur les canaux 13, 14, 15 et 16 afin de former un « bloc d’informations ». Deux nouvelles chaînes feront leur arrivée : CMI TV (canal 18) et OFTV (canal 19). Et de leurs côtés, LCP et Gulli déménageront de leurs canaux actuels (13 et 18) et passeront respectivement sur les canaux 8 et 12.

Les chaînes C8 et NRJ12 cesseront d’émettre sur les antennes de la TNT à partir du 1er mars 2025. La décision a été validée par le Conseil d’Etat.

A noter qu’à compter du 6 juin 2025 une nouvelle numérotation des chaînes entrera en vigueur. Voilà les différentes chaînes qui seront accessibles via la TNT :

TF1 France 2 France 3 France 4 France 5 M6 Arte LCP (La Chaîne parlementaire) W9 TMC TFX Gulli BFM TV CNews LCI France Info CSTAR CMI TV OFTV TF1 Séries Films L’Equipe 6ter RMC Story RMC Découverte Chérie 25

Pour accéder à ces différentes chaînes et à la nouvelle numérotation, il faudra effectuer une recherche de chaînes sur son téléviseur le 6 juin. Nul doute qu’un certain nombre de personnes âgées va être perdue en ne retrouvant pas ses programmes préférés.