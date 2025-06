Chaînes TNT : la nouvelle numérotation est en place

Depuis hier, une nouvelle numérotation des chaînes de la TNT est entrée en viguer dans l’hexagone. Cette nouvelle umérotation entraîne plusieurs changements : l’attribution du canal 4 à France 4, l’attribution du canal 8 à LCP, l’attribution du canal 12 à Gulli, le regroupement des chaînes d’information BFMTV, CNews, LCI et Franceinfo sur les canaux 13, 14, 15, et 16, l’arrivée de T18 sur le canal 18 et enfin l’arrivée à partir du 1er septembre 2025 de NOVO19 sur le canal 19.

Depuis le 6 juin 2025, les chaînes de la TNT se composent de :

TF1 France 2 France 3 France 4 France 5 M6 Arte LCP (La Chaîne parlementaire) W9 TMC TFX Gulli BFM TV CNews LCI France Info CSTAR T18 NOVO19 (dispo le 1er septembre 2025) TF1 Séries Films L’Equipe 6ter RMC Story RMC Découverte Chérie 25 Paris Première (chaîne payante)

A noter que pour accéder à cette nouvelle numérotation, il peut être nécessaire de lancer une recherche de chaînes sur son téléviseur. L’opération est quasi automatique et ne prend que quelques minutes sur les TV modernes.