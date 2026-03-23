Le saviez-vous ? La mise à jour iOS 26.3.1 (a) est disponible depuis quelques jours…

Etiez-vous au courant qu’une mise à jour 26.3.1 (a) était disponible en téléchargement depuis quelques jours pour les iPhone ? En tout cas moi non…

Smartphones
par Sebastien 0

Etiez-vous au courant qu’une mise à jour iOS 26.3.1 (a) était disponible en téléchargement depuis quelques jours pour les iPhone ? En tout cas moi non… Car cette fameuse mise à jour n’apparaît pas  dans « Réglages », « Général » et « Mise à jour logicielle » comme c’est habituellement le cas depuis des années et des années.

Apple a eu la brillante idée de sortir cette nouvelle mise à jour sans le dire à personne, et elle apparaît dans un sous-menu situé au fin fond d’iOS. A noter qu’elle est aussi disponible sur iPadOS et MacOS.

La mise à jour 26.3.1 (a) succède à la mise à jour 26.3.1 sortie au début du mois de mars.

Encore des correctifs pour iOS 26.3.1

iOS 26.3.1 (a) est un correctif en arrière plan qui vise à corriger une vulnérabilité présente au sein de Webkit, le moteur du navigateur Safari. La faille en question peut potentiellement permettre à du contenu malveillant de contourner la sécurité du navigateur 

Etrangement, la mise à jour 26.3.1 (a) n’apparaît pas sur iPhone (et iPad) comme une mise à jour logicielle traditionnelle. Et il faut impérativement se rendre dans « Réglages », « Confidentialité et sécurité » puis « Améliorations de la sécurité en arrière -plan » pour enfin débusquer la mise à niveau.

iOS 26.3.1 (a) est disponible depuis quelques jours...

Apple mentionne sur son ssite que « Les améliorations de la sécurité en arrière-plan renforcent la sécurité de votre appareil entre les mises à jour logicielles. Les améliorations de la sécurité en arrière-plan installent des mises à jour de sécurité légères pour des composants tels que le navigateur Safari, le framework WebKit et d’autres bibliothèques système. Ces composants bénéficient ainsi de correctifs de sécurité réguliers de plus petite taille entre les mises à jour logicielles. »

La firme précise que « Dans les rares cas où les améliorations de la sécurité en arrière-plan provoquent des problèmes de compatibilité, elles peuvent être supprimées temporairement pour être optimisées et intégrées à une mise à jour logicielle ultérieure. »

Carton rouge pour Apple ! Les mises à jour devraient toujours être clairement annoncées et proposées au même endroit et non dans les menus et sous-menus d’iOS.

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Sebastien 20572 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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