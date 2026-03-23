Le jeu Crimson Desert s’offre une première (grosse) mise à jour
Disponible depuis moins d’une semaine, le jeu Crimson Desert vient de bénéficier d’une première mise à jour. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce patch est assez conséquent.
Disponible depuis moins d’une semaine, le jeu Crimson Desert vient de bénéficier d’une première mise à jour. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce patch est assez conséquent. En effet, la mise à jour 1.00.03 apporte une flopée d’améliorations et de correctifs afin de répondre aux retours effectués par les premiers joueurs ayant achetés ou précommandés le jeu.
« Nous avons suivi de près vos retours sur les problèmes rencontrés, les vidéos, les diffusions en direct et les discussions de la communauté. Vos commentaires nous ont été précieux et nous vous remercions du temps et de l’attention que vous avez consacrés à les partager. Ce correctif inclut certaines des améliorations et corrections que nous avons pu préparer en amont, notamment des modifications basées sur vos retours, comme l’ajout d’un espace de stockage au camp de Howling Hill pour vos objets d’inventaire et des améliorations concernant les commandes clavier/souris. Cependant, nos améliorations de commandes ne s’arrêtent pas là ; nous continuerons à optimiser les commandes, aussi bien pour la manette que pour le clavier/souris. »
Pour rappel, Crimson Desert est sorti sur PC, PS5, Xbox Series S et X le jeudi 19 mars 2026. Le jeu est actuellement offert par AMD lors de l’achat d’un PC, d’un processeur ou d’une carte graphique éligible.
Les changements apportés par le patch 1.00.03
- Correction d’un problème dans la quête du chapitre 2 « Réunion » où le chat cessait parfois de montrer le chemin.
- Amélioration de la quête du chapitre 4 « Pot mystérieux » : le symbole s’arrête brièvement lorsqu’il atteint la position correcte pendant la réparation du générateur ancien.
- Correction d’un problème dans la quête « La requête de Turnali » où celle-ci ne se terminait pas si un bouclier Bekker déjà raffiné était raffiné à nouveau.
- Amélioration de la notification qui s’affiche lorsque le statut criminel empêche la progression de la quête.
- Ajout de nouveaux Nexus Abyssaux sur le continent de Pywel afin d’améliorer les voyages rapides par téléportation.
- Ajout d’un espace de stockage privé permettant de stocker des objets de votre inventaire.
- L’entrepôt privé est situé dans les logements temporaires initiaux à Hernand et au camp de Howling Hill.
- Réduction du temps nécessaire à l’acquisition des connaissances.
- L’observation des compétences a été modifiée : elle ne sera désormais requise qu’une seule fois pour être apprise avant de pouvoir être utilisée.
- Ajusté lorsque la technique Force Palm est apprise, afin de permettre aux joueurs de l’utiliser beaucoup plus tôt dans le jeu.
- Réduction du nombre de coups nécessaires pour abattre les arbres.
- L’exploitation forestière a été modifiée afin que les arbres soient abattus d’un simple mouvement de balancier, sans avoir à viser au préalable.
- Diminution de la difficulté des QTE dans le mini-jeu de bras de fer et lors d’une immobilisation par un adversaire (position montée).
- Amélioration de la visibilité des éléments susceptibles de fournir des connaissances par l’ajout d’icônes et d’infobulles indiquant le nombre total de connaissances acquises.
- Les filons de minerai et les objets à collectionner ont été modifiés et seront désormais découverts automatiquement lorsque vous vous trouverez à proximité.
- Minerais ordinaires : 8 m
- Outils : 2 m
- Feu de camp, outil de cuisine spécial, meule
- Dispositifs d’alignement Skybridge améliorés dans l’Abysse pour un déclenchement immédiat lorsqu’ils sont placés au point d’activation correct.
- Amélioration de la visibilité des dispositifs d’alignement du Skybridge dans l’Abysse afin de faciliter leur localisation.
- Amélioration de la visibilité du circuit imprimé fixé à l’Axiom Force afin de mieux faire apparaître ses lignes lors de son déplacement.
- Amélioration des mouvements de caméra lors de la visée d’un brasero à l’arc et ajustement de la portée d’allumage des flèches en conséquence.
- Ajout d’un brasero indestructible devant la tour de guet de Lioncrest.
- Amélioration de l’interface utilisateur du comptoir commercial pour afficher l’inventaire des chevaux de Damiane, Oongka et Kliff.
- Ajout d’effets pour la destruction d’installations dans les bastions ennemis. Les effets de la destruction d’installations sont les suivants :
- Infirmerie : Les ennemis blessés ne retournent plus au combat.
- Installations de stockage : Santé maximale des ennemis -10 %.
- Installations de la caserne : Attaque ennemie -5.
- Amélioration de la clarté visuelle de certains puzzles.
- Amélioration des points de vie restaurés par les ingrédients et les aliments, et ajout de nouveaux plats à la taverne Hernand.
- Portée de la lanterne augmentée pour la détection d’indices.
- Consommation d’énergie réduite pour Nature’s Grasp.
- Correction d’un problème qui empêchait les animaux domestiques de ramasser les objets dans certaines conditions.
- Certains articles de la boutique des sorcières ont été modifiés pour se réinitialiser quotidiennement.
- Les propriétés du minerai de bismuth et son mode d’extraction ont été modifiés.
- La pétrification est désormais appliquée par défaut lorsque vous vous approchez du minerai de bismuth.
- Il est désormais possible d’extraire du minerai de bismuth à l’aide de méthodes classiques comme la pioche, sans avoir besoin d’attaques infligeant des dégâts de foudre.
- Difficulté réduite pour les mini-jeux de tir de précision et de concours de tir à l’arc.
- Correction d’un problème où le champ électrique de la cellule Abyss ne disparaissait pas.
- Amélioration de la visibilité de la pièce à saisir avec Axiom Force sur le dispositif d’alignement Skybridge.
- Visione a été modifié pour être automatiquement équipé et joué après la lecture des fragments de mémoire avec la Lanterne.
- Correction d’un problème dans l’Abîme du Chemin Éthéré où les joueurs ne pouvaient pas observer la Paume de Force s’ils ne marchaient pas sur le Nexus de l’Abîme.
- Correction d’un problème où l’endurance n’était pas consommée après une certaine cinématique de quête.
- [Général] Amélioration de la vitesse de réponse de l’interface utilisateur d’interaction.
- [Général] Amélioration de la réactivité des commandes de saut.
- [Général] Correction de la visée pour cibler le centre de l’écran lors de l’utilisation d’une lanterne ou en étant désarmé.
- [Général] Amélioration de l’emplacement rapide d’équipement : la resélection de votre équipement actuel le rangera.
- [Général] Amélioration de la réactivité de l’interface utilisateur du menu principal.
- [Général] Correction d’un problème intermittent qui empêchait l’ouverture du menu principal.
- [Clavier/Souris] Amélioration de la réactivité des commandes de déplacement des personnages.
- [Clavier/Souris] Ajout des raccourcis suivants pour ouvrir et fermer certains menus :
- Inventaire : [I]
- Compétences : [K]
- Journal : [J]
- Carte : [M]
- [Clavier/Souris] Correction d’un problème où le guide des touches en bas à droite de l’écran ne se mettait pas à jour lors de l’utilisation de la garde ou de la visée.
- [Clavier/Souris] Ajout d’options de contrôle par défaut pour la garde/visée (bouton latéral 1) et l’esquive (bouton latéral 2).
- [Clavier/Souris] Commandes modifiées pour maintenir la saisie des mouvements lors de l’utilisation d’Axiom Force.
- [Clavier/Souris] Correction d’un problème où des touches en double pouvaient être attribuées dans les raccourcis et les paramètres d’entrée.
- [Clavier/Souris] Correction d’un problème où certaines entrées ne fonctionnaient pas correctement après la modification des raccourcis et des paramètres d’entrée.
- Réduction des points de vie et de l’attaque de certains ennemis et boss.
- Consommation d’endurance réduite pour bloquer les attaques.
- La difficulté des embuscades déclenchées lors de la progression vers le boss Diable des Roseaux a été réduite.
- J’ai modifié certains schémas d’attaque de Kearush le Tueur.
- Augmentation de l’accumulation de la jauge d’étourdissement sur les boss lors d’une parade réussie.
- Les effets de faiblesse des boss ont été modifiés pour s’afficher même si le joueur n’a pas acquis les connaissances spécifiques.
- Correction d’un problème où les camarades restaient sur place lors d’un combat de boss.
- Correction d’un problème où les flèches enflammées n’enflammaient pas les ennemis à l’impact.
- Correction d’un problème où certains boss tombaient de manière anormale dans certaines situations.
- Correction d’un problème où certains boss s’enfuyaient trop fréquemment lorsqu’ils étaient touchés dans certaines circonstances.
- Correction d’un problème où la faiblesse Éclair aveuglant n’était pas correctement appliquée à certains ennemis.
- Correction d’un problème où certaines lignes audio en anglais ne étaient pas lues.
- Le prix des articles de soin vendus par Carl au camp de Howling Hill a été réduit de 10 pièces d’argent à 1 pièce d’argent.
- Comportement animal amélioré pour paraître plus naturel à proximité du joueur.
- Correction des comportements anormaux et des positions de placement de certains PNJ.
- Correction d’un problème où les PNJ se surprenaient mutuellement en train de tricher pendant le mini-jeu Duo.
- Amélioration des articles alimentaires : ils s’enregistrent automatiquement dans un emplacement rapide dès leur première acquisition.
- Amélioration du positionnement de l’affichage de l’interface utilisateur de la lettre « Pigeon voyageur ».
- Amélioration des mouvements de caméra lors de l’observation des compétences.
- Correction d’un problème intermittent où l’interface utilisateur ne parvenait pas à supprimer la destination du menu Carte.
- Correction d’un problème intermittent où le curseur ne s’affichait pas correctement lors de la navigation dans le menu Boutique.
- J’ai déplacé le menu « Connaissances et notifications » de l’onglet « Autres » vers l’onglet « Journal » et j’ai modifié l’ordre.
- [PlayStation 5, Xbox] Ajout d’une option pour activer le mode 120 Hz dans les paramètres.
- Correction d’un problème où les paramètres ne s’enregistraient pas correctement après avoir utilisé l’option « Par défaut » dans le menu Paramètres.
- Correction d’un problème où les paramètres de résolution et de mise à l’échelle n’étaient pas conservés lors du redémarrage du jeu.
- Correction d’un problème où l’équipement des personnages et les chats étaient invisibles avec le niveau de qualité de performance minimum.
- Correction d’un problème d’affichage anormal de la qualité d’écran lors de l’activation de la régénération des rayons FSR ou de la reconstruction des rayons DLSS.
- Correction d’un problème où la taille du moniteur était incorrectement détectée à certaines résolutions, ce qui entraînait un affichage anormal.
- Correction d’un problème d’affichage où l’écran de jeu apparaissait tronqué ou mal aligné en modes Plein écran, Fenêtré et Fenêtre sans bordure.
- [Mac] Correction d’un problème où les paramètres graphiques par défaut étaient incorrectement définis sur Cinématique sur certains modèles de MacBook.
- [Mac] Correction d’un problème où le jeu pouvait occasionnellement planter avec certains paramètres graphiques.
- (Mac) Correction d’un problème où le jeu se figeait occasionnellement lorsque la génération d’images était désactivée.
- (Mac) Correction d’un problème d’affichage des bandes noires dans les cinématiques lorsque la génération d’images était activée.
- Correction d’un problème où l’Abysse restait visible dans certaines situations au sol.
- Amélioration et correction de divers effets visuels déclenchés lors d’animations spécifiques de PNJ.
- Amélioration de l’apparence de la cascade dans le tutoriel de l’Abysse.
- Correction d’animations maladroites qui se produisaient lorsqu’un personnage entrait en collision avec un wagon.
- Correction d’un problème où le letterboxing ne se désactivait pas après certaines cinématiques.
- [PlayStation 5] Correction d’un problème où le jeu plantait parfois lors de l’ouverture du menu Carte.
- Correction d’un problème où le jeu ne se lançait pas car les cartes graphiques dédiées n’étaient pas reconnues dans les environnements utilisant à la fois des cartes graphiques intégrées et dédiées.
- Correction d’un problème où les cartes graphiques n’étaient pas correctement reconnues sur les versions inférieures à une version spécifique de Windows 10 (Amélioration de la détection des versions de cartes graphiques introuvables).
- Correction de plusieurs problèmes de stabilité, d’optimisation des performances et de plantages sur les plateformes PC et consoles.
- [Xbox] Correction d’un problème où le jeu était indisponible hors ligne.
- Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration de la qualité de la localisation dans toutes les langues.
- Correction d’un problème où les séquences de mort et de chargement étaient retardées.
- Comportement amélioré du cheval qui s’approche du joueur après avoir été appelé.
- Correction d’un problème où le personnage était repoussé latéralement lors de l’utilisation de Force Palm ou Stab en étant dos à un mur.
- Correction d’un problème où la vibration de la manette DualSense ne fonctionnait pas dans certains environnements Windows.