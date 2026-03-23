Disponible depuis moins d’une semaine, le jeu Crimson Desert vient de bénéficier d’une première mise à jour. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce patch est assez conséquent.

Le jeu Crimson Desert s’offre une première (grosse) mise à jour

Disponible depuis moins d’une semaine, le jeu Crimson Desert vient de bénéficier d’une première mise à jour. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce patch est assez conséquent. En effet, la mise à jour 1.00.03 apporte une flopée d’améliorations et de correctifs afin de répondre aux retours effectués par les premiers joueurs ayant achetés ou précommandés le jeu.

« Nous avons suivi de près vos retours sur les problèmes rencontrés, les vidéos, les diffusions en direct et les discussions de la communauté. Vos commentaires nous ont été précieux et nous vous remercions du temps et de l’attention que vous avez consacrés à les partager. Ce correctif inclut certaines des améliorations et corrections que nous avons pu préparer en amont, notamment des modifications basées sur vos retours, comme l’ajout d’un espace de stockage au camp de Howling Hill pour vos objets d’inventaire et des améliorations concernant les commandes clavier/souris. Cependant, nos améliorations de commandes ne s’arrêtent pas là ; nous continuerons à optimiser les commandes, aussi bien pour la manette que pour le clavier/souris. »

Pour rappel, Crimson Desert est sorti sur PC, PS5, Xbox Series S et X le jeudi 19 mars 2026. Le jeu est actuellement offert par AMD lors de l’achat d’un PC, d’un processeur ou d’une carte graphique éligible.

Les changements apportés par le patch 1.00.03

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