Cyberpunk 2077 se fait une petite beauté sur PS5 Pro

Sorti en 2020, le jeu Cyberpunk 2007 est sur le point de bénéficier d’une importante mise à jour qui lui permettra de bénéficier de toute la puissance et des avantages de la PS5 Pro.

Sorti en 2020, le jeu Cyberpunk 2007 est sur le point de bénéficier d’une importante mise à jour qui lui permettra de bénéficier de toute la puissance et des avantages de la PS5 Pro.

La mise à jour sera disponible en téléchargement dès aujourd’hui. D’après le blog de Playstation, la mise à jour permettra à la PS5 Pro de profiter de Cyberpunk 2077 en 4K, de bénéficier de performances optimisées et un support avancé du ray tracing.

Notre objectif était d’exploiter au maximum le potentiel de la console et de notre jeu pour faire resplendir Night City. Cyberpunk 2077 étant désormais disponible dans le catalogue de jeux PlayStation Plus, tous les possesseurs d’une PS5 Pro peuvent découvrir cette version améliorée de notre jeu de rôle et d’action et se battre pour devenir une légende du cyberpunk.

L’éditeur annonce que l’expérience des joueurs sera améliorée grâce au support du PSSR, le PlayStation Spectral Super Resolution. Cette technologie analyse chaque pixel individuellement et l’améliore grâce à une intelligence artificielle avancée.

Le support du ray tracing a, lui aussi, été amélioré. La mise à jour ajoute la prise en charge du BVH8 (hiérarchie de volumes englobants à 8 voies) pour un éclairage, des ombres et des reflets en ray tracing optimisés, ce qui permet d’offrir une immersion aux gamers.

Plusieurs modes ray tracing font également leur apparition.

Le mode Ray Tracing Pro active toutes les améliorations de ray tracing disponibles, offrant ainsi la version la plus aboutie visuellement de Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro. Cela inclut les reflets, l’occlusion ambiante, la lumière du ciel, les ombres et l’éclairage émissif, le tout actif lorsque Cyberpunk 2077 vise 40 images par seconde sur les écrans compatibles avec un taux de rafraîchissement variable, ou 30 images par seconde dans les autres cas.

active toutes les améliorations de ray tracing disponibles, offrant ainsi la version la plus aboutie visuellement de Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro. Cela inclut les reflets, l’occlusion ambiante, la lumière du ciel, les ombres et l’éclairage émissif, le tout actif lorsque Cyberpunk 2077 vise 40 images par seconde sur les écrans compatibles avec un taux de rafraîchissement variable, ou 30 images par seconde dans les autres cas. Le mode Performance privilégie une fréquence d’images maximale pour une expérience de jeu rapide et fluide. Sur les écrans compatibles VRR, Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro atteint jusqu’à 90 images par seconde tout en conservant une haute fidélité visuelle.

une fréquence d’images maximale pour une expérience de jeu rapide et fluide. Sur les écrans compatibles VRR, Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro atteint jusqu’à 90 images par seconde tout en conservant une haute fidélité visuelle. Pour ceux qui recherchent le meilleur des deux mondes, le mode Ray Tracing est un bon compromis idéal entre graphismes et performances. Il propose des améliorations de ray tracing ciblées tout en maintenant une fluidité à 60 images par seconde, pour des performances globalement améliorées.

La mise à jour sera disponible dès aujourd’hui sur PS5 Pro.