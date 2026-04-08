Cyberpunk 2077 se fait une petite beauté sur PS5 Pro

Sorti en 2020, le jeu Cyberpunk 2007 est sur le point de bénéficier d’une importante mise à jour qui lui permettra de bénéficier de toute la puissance et des avantages de la PS5 Pro.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Sorti en 2020, le jeu Cyberpunk 2007 est sur le point de bénéficier d’une importante mise à jour qui lui permettra de bénéficier de toute la puissance et des avantages de la PS5 Pro.

La mise à jour sera disponible en téléchargement dès aujourd’hui. D’après le blog de Playstation, la mise à jour permettra à la PS5 Pro de profiter de Cyberpunk 2077 en 4K, de bénéficier de performances optimisées et un support avancé du ray tracing.

Notre objectif était d’exploiter au maximum le potentiel de la console et de notre jeu pour faire resplendir Night City. Cyberpunk 2077 étant désormais disponible dans le catalogue de jeux PlayStation Plus, tous les possesseurs d’une PS5 Pro peuvent découvrir cette version améliorée de notre jeu de rôle et d’action et se battre pour devenir une légende du cyberpunk.

Cyberpunk 2077 se fait une petite beauté sur PS5 Pro

L’éditeur annonce que l’expérience des joueurs sera améliorée grâce au support du PSSR, le PlayStation Spectral Super Resolution. Cette technologie analyse chaque pixel individuellement et l’améliore grâce à une intelligence artificielle avancée.

Le support du ray tracing a, lui aussi, été amélioré. La mise à jour ajoute la prise en charge du BVH8 (hiérarchie de volumes englobants à 8 voies) pour un éclairage, des ombres et des reflets en ray tracing optimisés, ce qui permet d’offrir une immersion aux gamers.

Cyberpunk 2077 se fait une petite beauté sur PS5 Pro

Plusieurs modes ray tracing font également leur apparition. 

  • Le mode Ray Tracing Pro active toutes les améliorations de ray tracing disponibles, offrant ainsi la version la plus aboutie visuellement de Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro. Cela inclut les reflets, l’occlusion ambiante, la lumière du ciel, les ombres et l’éclairage émissif, le tout actif lorsque Cyberpunk 2077 vise 40 images par seconde sur les écrans compatibles avec un taux de rafraîchissement variable, ou 30 images par seconde dans les autres cas.
  • Le mode Performance privilégie une fréquence d’images maximale pour une expérience de jeu rapide et fluide. Sur les écrans compatibles VRR, Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro atteint jusqu’à 90 images par seconde tout en conservant une haute fidélité visuelle.
  • Pour ceux qui recherchent le meilleur des deux mondes, le mode Ray Tracing est un bon compromis idéal entre graphismes et performances. Il propose des améliorations de ray tracing ciblées tout en maintenant une fluidité à 60 images par seconde, pour des performances globalement améliorées.

La mise à jour sera disponible dès aujourd’hui sur PS5 Pro.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20597 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Thunderbird 149.0.2 pour Windows 64-bit

Sebastien

Télécharger CCleaner 7.6.1275

Télécharger Opera One 129.0.5823.44

Télécharger Google Chrome 146.0.7680.178

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : 124€ le disque dur portable WD Elements de 5…

Sebastien

Bon Plan : Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur CDiscount

Productivité à petit prix : Les meilleures offres Microsoft Office et…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Thunderbird 149.0.2 pour Windows 64-bit

Sebastien

Télécharger CCleaner 7.6.1275

Télécharger Opera One 129.0.5823.44

Télécharger Google Chrome 146.0.7680.178

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : 124€ le disque dur portable WD Elements de 5…

Sebastien

Bon Plan : Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur CDiscount

Productivité à petit prix : Les meilleures offres Microsoft Office et…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits