Deux nouveaux jeux sont offerts actuellement sur l’Epic Games Store. Pendant une semaine, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement les jeux Down in Bermuda et Tomb Raider I-III Remastered

Deux nouveaux jeux sont offerts actuellement sur l’Epic Games Store. Pendant une semaine, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement les jeux Down in Bermuda et Tomb Raider I-III Remastered en vous rendant ici et là.

Down in Bermuda

Suite à une tempête inhabituelle, un aviateur intrépide se retrouve livré à lui-même au sein des Bermudes pendant des dizaines d’années. Affrontez les créatures des abysses et percez les mystères des îles afin de pouvoir rentrer chez vous.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Jouez aux trois aventures inédites de Tomb Raider : Explorez pour la toute première fois l’expérience intégrale, comprenant toutes les expansions et les niveaux secrets disponibles sur des plateformes modernes dans cette collection unique.