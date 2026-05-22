Jeux gratuits : Down in Bermuda et Tomb Raider I-III Remastered

Deux nouveaux jeux sont offerts actuellement sur l’Epic Games Store. Pendant une semaine, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement les jeux Down in Bermuda et Tomb Raider I-III Remastered

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Two game posters on a dark background: 'Down in Bermuda' left, 'Tomb Raider Remastered' right, each with a blue 'GRATUIT' banner.

Deux nouveaux jeux sont offerts actuellement sur l’Epic Games Store. Pendant une semaine, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement les jeux Down in Bermuda et Tomb Raider I-III Remastered en vous rendant ici et .

Down in Bermuda

Suite à une tempête inhabituelle, un aviateur intrépide se retrouve livré à lui-même au sein des Bermudes pendant des dizaines d’années. Affrontez les créatures des abysses et percez les mystères des îles afin de pouvoir rentrer chez vous.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Jouez aux trois aventures inédites de Tomb Raider : Explorez pour la toute première fois l’expérience intégrale, comprenant toutes les expansions et les niveaux secrets disponibles sur des plateformes modernes dans cette collection unique.

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Sebastien 20651 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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