Durant une semaine, l’Epic Games Store vous offre deux jeux vidéos que vous pouvez ajouter gratuitement à votre ludothéque jusqu’au 14 mai prochain. Il s’agit des titres : Arranger: A Role-Puzzling Adventure et Trash Goblin. Vous pouvez les récupérer respectivement ici et là.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Arranger: A Role-Puzzling Adventure raconte l’histoire de Jemma, une marginale quittant sa petite ville pour partir à la découverte d’elle-même. Au-delà des frontières étouffantes de son univers douillet, elle va découvrir un monde inspirant, mais dominé par la peur et par une force « statique » immuable. Parviendra-t-elle à bouleverser cette culture stagnante pour y trouver sa place ?

Le jeu se déroule sur une « grille » unique et interconnectée pour mêler astucieusement déplacements, exploration et combat. Lorsque Jemma bouge, c’est tout le monde qui bouge avec elle, provoquant une joyeuse sensation de chaos et un flot continu de petites énigmes intelligemment conçues pour exploiter et détourner la mécanique centrale.

Trash Goblin

Un jeu de gestion de boutique chaleureux et convivial, sans pression ni stress, et plein de bonne humeur ! Dénichez et nettoyez des bibelots, puis relookez-les pour les vendre à une clientèle haute en couleur et originale. Utilisez vos économies pour améliorer votre boutique, acheter de meilleurs outils et agrandir votre espace à votre goût.