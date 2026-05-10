L’Epic Games Store vous fait deux cadeaux : Arranger et Trash Goblin

Durant une semaine, l’Epic Games Store vous offre deux jeux vidéos que vous pouvez ajouter gratuitement à votre ludothéque jusqu’au 14 mai prochain.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Two game covers side by side: Arranger, a cartoon adventure with a boy among colorful creatures; Trash Goblin, a goblin holding a morsel in a cozy, dark setting.

Durant une semaine, l’Epic Games Store vous offre deux jeux vidéos que vous pouvez ajouter gratuitement à votre ludothéque jusqu’au 14 mai prochain. Il s’agit des titres : Arranger: A Role-Puzzling Adventure et Trash Goblin. Vous pouvez les récupérer respectivement ici et .

Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Arranger: A Role-Puzzling Adventure raconte l’histoire de Jemma, une marginale quittant sa petite ville pour partir à la découverte d’elle-même. Au-delà des frontières étouffantes de son univers douillet, elle va découvrir un monde inspirant, mais dominé par la peur et par une force « statique » immuable. Parviendra-t-elle à bouleverser cette culture stagnante pour y trouver sa place ?

Le jeu se déroule sur une « grille » unique et interconnectée pour mêler astucieusement déplacements, exploration et combat. Lorsque Jemma bouge, c’est tout le monde qui bouge avec elle, provoquant une joyeuse sensation de chaos et un flot continu de petites énigmes intelligemment conçues pour exploiter et détourner la mécanique centrale.

Trash Goblin

Un jeu de gestion de boutique chaleureux et convivial, sans pression ni stress, et plein de bonne humeur ! Dénichez et nettoyez des bibelots, puis relookez-les pour les vendre à une clientèle haute en couleur et originale. Utilisez vos économies pour améliorer votre boutique, acheter de meilleurs outils et agrandir votre espace à votre goût.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20638 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Thunderbird 150.0.2 pour Windows 64-bit

Sebastien

Télécharger CCleaner 7.7.1313.0

Télécharger AIDA64 Extreme Edition 8.30.8300

Télécharger MemTest86 11.7 (Build 1000)

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Ne payez pas trop cher vos logiciels : Microsoft Office…

Sebastien

Le SSD M.2 NVMe LEXAR Play 1 To est bradé à 99,99€ sur Darty, Fnac et…

Le disque dur Seagate Firecuda de 8 To coûte 222€ en ce moment

Le gros récap des meilleures offres des French Days 2026 ! (MAJ le…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Thunderbird 150.0.2 pour Windows 64-bit

Sebastien

Télécharger CCleaner 7.7.1313.0

Télécharger AIDA64 Extreme Edition 8.30.8300

Télécharger MemTest86 11.7 (Build 1000)

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Ne payez pas trop cher vos logiciels : Microsoft Office…

Sebastien

Le SSD M.2 NVMe LEXAR Play 1 To est bradé à 99,99€ sur Darty, Fnac et…

Le disque dur Seagate Firecuda de 8 To coûte 222€ en ce moment

Le gros récap des meilleures offres des French Days 2026 ! (MAJ le…