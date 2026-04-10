Le jeu Prop Sumo est offert sur l’Epic Games Store

Pendant un délai d’une semaine, le jeu Prop Sumo est offert sur l’Epic Games Store. Si vous avez envie d’essayer ce jeu de combat, vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au 16 avril 2026.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Pendant un délai d’une semaine, le jeu Prop Sumo est offert sur l’Epic Games Store. Si vous avez envie d’essayer ce jeu de combat, vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au 16 avril 2026.

Synopsis :

« Dans Prop Sumo, votre objectif est d’obtenir le meilleur score parmi les accessoires. Affrontez vos adversaires avec une variété de coups au corps à corps, ou foncez sur eux avec une charge dévastatrice ! »

Trailer du jeu :

A noter que le jeu t TOMAK: Save the Earth Regeneration qui était offert la semaine dernière est toujours gratuit cette semaine.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20602 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Thunderbird 149.0.2 pour Windows 64-bit

Sebastien

Télécharger Google Chrome 147.0.7727.56

Télécharger Opera One 130.0.5847.12

Télécharger CCleaner 7.6.1275

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Productivité à petit prix : Les meilleures offres…

Sebastien

Bon Plan : 124€ le disque dur portable WD Elements de 5 To (maj à…

Bon Plan : Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur CDiscount

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Thunderbird 149.0.2 pour Windows 64-bit

Sebastien

Télécharger Google Chrome 147.0.7727.56

Télécharger Opera One 130.0.5847.12

Télécharger CCleaner 7.6.1275

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Productivité à petit prix : Les meilleures offres…

Sebastien

Bon Plan : 124€ le disque dur portable WD Elements de 5 To (maj à…

Bon Plan : Profitez de 15€ de réduction sur vos achats sur CDiscount

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits