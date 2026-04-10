Pendant un délai d’une semaine, le jeu Prop Sumo est offert sur l’Epic Games Store. Si vous avez envie d’essayer ce jeu de combat, vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au 16 avril 2026.

Pendant un délai d’une semaine, le jeu Prop Sumo est offert sur l’Epic Games Store. Si vous avez envie d’essayer ce jeu de combat, vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au 16 avril 2026.

Synopsis :

« Dans Prop Sumo, votre objectif est d’obtenir le meilleur score parmi les accessoires. Affrontez vos adversaires avec une variété de coups au corps à corps, ou foncez sur eux avec une charge dévastatrice ! »

Trailer du jeu :

A noter que le jeu t TOMAK: Save the Earth Regeneration qui était offert la semaine dernière est toujours gratuit cette semaine.