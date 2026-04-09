Geekbench 6.7 est disponible en téléchargement

L’éditeur Primate Labs vient de dévoiler Geekbench 6.7. A cette occasion, le programme s’enrichit de fonctionnalités améliorées : il est maintenant capable de détecter l’Intel BOT (Binary Optimization Too), il améliore aussi l’identification du SoC sous Android ainsi que l’identification du processeur RISC-V. A noter que sa stabilité sur les systèmes Linux ARM a également été améliorée. L’ensemble des nouveautés est détaillée ci-dessous.

Pour information, GeekBench est un benchmark multiplateforme dont le but est de mesurer les performances de nombreux types de machines. Il supporte plusieurs plateformes du marché : Windows, macOS, Linux, Android et iOS ce qui permet de tester les performances et de comparer les résultats obtenus.

Quelles nouveautés pour Geekbench 6.7 ?

Ajout de la détection d’Intel BOT. Geekbench 6.7 peut détecter si Intel BOT est activé sur le système. Le cas échéant, les résultats des benchmarks seront signalés comme invalides dans le navigateur Geekbench. Ce code de détection s’inscrit dans notre démarche visant à garantir la comparabilité des résultats Geekbench entre les systèmes et les plateformes.

Amélioration de l’identification du SoC sous Android. Geekbench 6.7 affiche désormais le fabricant et le modèle du SoC (par exemple, QTI SM8850) au lieu de son architecture (par exemple, ARM ARMv8).

Amélioration de l’identification du processeur RISC-V. Geekbench affiche désormais le nom du processeur plutôt que la chaîne ISA RISC-V (parfois très longue). Veuillez noter que Geekbench pour Linux RISC-V est encore en version préliminaire et disponible sur la page des versions préliminaires.

Amélioration de la stabilité sur les systèmes Linux ARM. Geekbench 6.7 corrige les blocages pouvant survenir lors de l’exécution de tâches multithread sur les systèmes Linux ARM. Veuillez noter que Geekbench pour Linux ARM est encore en version préliminaire et est disponible sur la page des versions préliminaires.

L’éditeur indique que les scores obtenus avec Geekbench 6.7 restent parfaitement comparables à ceux des versions 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6. Il précise par ailleurs que la mise à jour vers Geekbench 6.7 est recommandée pour tous les utilisateurs de Geekbench 6.

La version gratuite de Geekbench est téléchargeable sur cette page pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Une version Pro payante (99$) est également disponible pour ceux qui en font un usage commercial.