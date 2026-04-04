Les meilleures offres Microsoft Office et Windows 11 dès 12€

Marre des logiciels lents et des systèmes obsolètes qui vous freinent ? C’est le moment idéal pour mettre à niveau votre PC avec des licences authentiques de Windows 11 et Microsoft Office 2021, sans vous ruiner

Marre des logiciels lents et des systèmes obsolètes qui vous freinent ? C’est le moment idéal pour mettre à niveau votre PC avec des licences authentiques de Windows 11 et Microsoft Office 2021, sans vous ruiner. Cette saison, Godeal24 vous offre une excellente opportunité de moderniser votre PC avec des logiciels authentiques à des prix incroyablement abordables.

Vous pouvez par exemple obtenir une licence à vie de MS Office Professionnel 2021 pour Windows pour seulement 30,25€ (au lieu de 249€ – prix public). Huit applications sont incluses, des classiques indémodables aux nouveautés, toutes repensées pour vous aider à gérer vos tâches personnelles et professionnelles. Utilisez Word pour vos documents, Excel pour vos feuilles de calcul, PowerPoint pour vos présentations et Outlook pour la gestion de vos e-mails. Vous disposerez également de Teams pour rester en contact avec vos collègues, OneNote pour la prise de notes numériques, Publisher pour la création de documents professionnels et Access pour la gestion de bases de données volumineuses.

Vous travaillez sur Mac ? Bonne nouvelle : la suite Microsoft Office Famille et Petite Entreprise 2021 pour Mac est disponible avec une licence à vie pour 46,99€. Cette suite ne comprend pas certaines applications spécifiques à Windows (Publisher et Access, par exemple), mais si vous les utilisez, vous travaillez déjà sur un ordinateur Windows.

Vous pouvez également vous procurer Windows 11 Pro pour seulement 12,25€ (au lieu de 199€ – prix public). Ce système d’exploitation a été conçu pour les professionnels d’aujourd’hui. Il offre une interface intuitive, des mises en page optimisées, une saisie vocale améliorée et une expérience de recherche plus performante, pour une productivité accrue. La cybersécurité est également une priorité, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l’essentiel. Que vous prépariez des rapports, analysiez des données ou gériez votre emploi du temps, ces améliorations essentielles rendent votre ordinateur plus performant.

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A propos de Godeal24

Avec Godeal24, vous pouvez économisez beaucoup de temps et d’argent grâce à des licences Microsoft à prix réduits, des logiciels de sécurité informatique et de nombreux autres outils informatiques. Vous pouvez acquérir en quelques clics des licences de Microsoft Windows et de Microsoft Office à un prix incroyable.

Grâce à la livraison dématérialisée de Godeal24, vous pouvez effectuer vos emplettes en toute confiance et en toute simplicité : vos logiciels sont envoyés par mail en quelques secondes. Avec une note « Excellent » de 98% sur TrustPilot et une assistance technique accessible H24 et 7 jours sur 7, vous avez l’assurance d’acheter un produit de qualité.

Pour toute question, vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com