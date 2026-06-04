Profitez de l’offre de Godeal24 : MS Office 2024 à vie à 16,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€ !
Un système d’exploitation rapide et sécurisé, ainsi qu’une suite bureautique fiable, sont désormais indispensables à une productivité optimale. Chez Godeal24 Microsoft Office 2024 est à 16,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€.
Un système d’exploitation rapide et sécurisé, ainsi qu’une suite bureautique fiable, sont désormais indispensables à une productivité optimale. C’est pourquoi les dernières promotions de milieu d’année de Godeal24 font sensation : Microsoft Office 2024 est proposé à seulement 16,99€ et Windows 11 Pro à seulement 12,25€.
Un prix très attractif ! Mais ce qui rend cette offre particulièrement intéressante, c’est son excellent rapport qualité-prix. Microsoft Office 2024 Professionnel, la toute dernière version de la suite Office, s’appuie sur les solides fondations des versions précédentes tout en optimisant les performances, la compatibilité et l’expérience utilisateur. Elle conserve les outils familiers et essentiels – Word, Excel, PowerPoint, etc. – tout en offrant une fluidité et une réactivité accrues pour vos tâches quotidiennes. Ce qui surprend, ce n’est pas seulement la réduction sur Office 2024, mais son prix très compétitif.
À 16,99€, le tarif est inférieur aux prix habituels pratiqués, même pour des versions plus anciennes comme Office 2021. Fini le dilemme entre « moins cher mais plus ancien » et « plus récent mais plus cher ». Grâce à cette offre, les utilisateurs peuvent accéder directement à la dernière version sans surcoût. C’est donc un choix évident pour ceux qui souhaitent profiter des dernières fonctionnalités sans se ruiner.
Profitez du prix le plus bas de l’année pour Microsoft Office
- MS Office 2024 Professional Plus – 1 PC à 16,99€
- MS Office 2024 Professional Plus – 3 PC à 39,99€ (soit 13,33€/PC)
- MS Office 2021 Professional Plus – 1 PC à 28,28€
- MS Office 2021 Home and Business pour Mac à 44,99€
- MS Office 2021 Professional Plus – 2 clés à 54,25€ (soit 27,13€/clé)
- MS Office 2021 Professional Plus – 3 clés à 76,25€ (soit 25,42€/clé)
- MS Office 2021 Professional Plus – 5 PC à 124€ (soit 24,80€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus – 1 PC à 24,75€
- MS Office 2019 Home and Business pour Mac à 39,29€
Côté système d’exploitation, Windows 11 Pro s’impose comme la plateforme de référence pour l’informatique moderne. Son interface repensée, la gestion optimisée des fenêtres et les fonctionnalités de sécurité renforcées offrent une expérience utilisateur nettement plus fluide que les versions précédentes. Que vous utilisiez plusieurs applications simultanément, gériez des fichiers ou recherchiez simplement un environnement de bureau plus épuré, Windows 11 Pro vous garantit un flux de travail plus performant et efficace. À seulement 12,25€, la mise à niveau devient une décision simple et sans risque.
Mettez à jour votre PC avec le dernier Windows dispo dèss 10€
- Windows 11 Professionnel – 1 clé à 12,25€
- Windows 11 Professionnel – 2 clés à 24,25€ (soit 12,12€/clé)
- Windows 11 Professionnel – 5 clés à 53,25€ (soit 10,65€/clé)
- Windows 11 Home – 1 clé à 12,15€
- Windows 10 Professionnel – 1 clé à 8,25€
- Windows 10 Professionnel – 2 clés à 14,25€ (soit 7,12€/clé)
- Windows 10 Home à 8,15€
- Windows 10 Home – 2 clés à 14,45€ (soit 7,24€/clé)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC à 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC à 12.25€
- Windows Server 2025 Standard à 30,99€
- Windows Server 2025 Datacenter à 31,99€
Des packs avantageux avec 62% de remise grâce au code promo GG62
- Pack Windows 11 Pro + Office 2024 Pro à 28,25€
- Pack Windows 11 Home + Office 2024 Pro à 28,15€
- Pack Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus à 37,59€
- Pack Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus à 37,99€
- Pack Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus à 34,20€
- Pack Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus à 36,54€
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus à 31,64€
Travaillez plus intelligemment avec plus d’outils PC
- EaseUS Data Recovery Wizard – licence à vie à 79,98€
- EaseUS PDF Editor – licence à vie à 39,98€
- EaseUS Video Downloader- licence à vie à 30€
- Ashampoo PDF Pro 5 à 29,99€
- Internet Download Manager -licence à vie 1 PC à 21,99€
A propos de Godeal24
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