Profitez de l’offre de Godeal24 : MS Office 2024 à vie à 16,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€ !

Un système d’exploitation rapide et sécurisé, ainsi qu’une suite bureautique fiable, sont désormais indispensables à une productivité optimale. Chez Godeal24 Microsoft Office 2024 est à 16,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€.

Bons Plans
par Sebastien 0
Mid-Year Sale banner showing Office 2021 (€28.28), Office 2024 (€16.99), Windows 11 Pro (€12.25), and Windows 11 Home (€12.15).

Un système d’exploitation rapide et sécurisé, ainsi qu’une suite bureautique fiable, sont désormais indispensables à une productivité optimale. C’est pourquoi les dernières promotions de milieu d’année de Godeal24 font sensation : Microsoft Office 2024 est proposé à seulement 16,99€ et Windows 11 Pro à seulement 12,25€.

Un prix très attractif ! Mais ce qui rend cette offre particulièrement intéressante, c’est son excellent rapport qualité-prix. Microsoft Office 2024 Professionnel, la toute dernière version de la suite Office, s’appuie sur les solides fondations des versions précédentes tout en optimisant les performances, la compatibilité et l’expérience utilisateur. Elle conserve les outils familiers et essentiels – Word, Excel, PowerPoint, etc. – tout en offrant une fluidité et une réactivité accrues pour vos tâches quotidiennes. Ce qui surprend, ce n’est pas seulement la réduction sur Office 2024, mais son prix très compétitif.

À 16,99€, le tarif est inférieur aux prix habituels pratiqués, même pour des versions plus anciennes comme Office 2021. Fini le dilemme entre « moins cher mais plus ancien » et « plus récent mais plus cher ». Grâce à cette offre, les utilisateurs peuvent accéder directement à la dernière version sans surcoût. C’est donc un choix évident pour ceux qui souhaitent profiter des dernières fonctionnalités sans se ruiner.

Profitez du prix le plus bas de l’année pour Microsoft Office

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Côté système d’exploitation, Windows 11 Pro s’impose comme la plateforme de référence pour l’informatique moderne. Son interface repensée, la gestion optimisée des fenêtres et les fonctionnalités de sécurité renforcées offrent une expérience utilisateur nettement plus fluide que les versions précédentes. Que vous utilisiez plusieurs applications simultanément, gériez des fichiers ou recherchiez simplement un environnement de bureau plus épuré, Windows 11 Pro vous garantit un flux de travail plus performant et efficace. À seulement 12,25€, la mise à niveau devient une décision simple et sans risque.

Mettez à jour votre PC avec le dernier Windows dispo dèss 10€

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Travaillez plus intelligemment avec plus d’outils PC

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A propos de Godeal24

Chez Godeal24, économisez du temps et de l’argent grâce à des licences Microsoft à prix réduits, des logiciels de sécurité informatique et de nombreux autres outils informatiques. Profitez de Windows et de Microsoft Office à prix imbattable.

Grâce à la livraison numérique de Godeal24, faîtes vos achats en toute simplicité : vos logiciels sont envoyés par mail seulement quelques secondes après l’achat. Avec une note « Excellent » de 98% sur TrustPilot et une assistance technique accessible 24h/24 et 7/7 jours, vous avez l’assurance d’acheter un produit de qualité.

Pour toute question, vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com

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Sebastien 20665 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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