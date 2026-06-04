Un système d’exploitation rapide et sécurisé, ainsi qu’une suite bureautique fiable, sont désormais indispensables à une productivité optimale. Chez Godeal24 Microsoft Office 2024 est à 16,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€.

Profitez de l’offre de Godeal24 : MS Office 2024 à vie à 16,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€ !

Un système d’exploitation rapide et sécurisé, ainsi qu’une suite bureautique fiable, sont désormais indispensables à une productivité optimale. C’est pourquoi les dernières promotions de milieu d’année de Godeal24 font sensation : Microsoft Office 2024 est proposé à seulement 16,99€ et Windows 11 Pro à seulement 12,25€.

Un prix très attractif ! Mais ce qui rend cette offre particulièrement intéressante, c’est son excellent rapport qualité-prix. Microsoft Office 2024 Professionnel, la toute dernière version de la suite Office, s’appuie sur les solides fondations des versions précédentes tout en optimisant les performances, la compatibilité et l’expérience utilisateur. Elle conserve les outils familiers et essentiels – Word, Excel, PowerPoint, etc. – tout en offrant une fluidité et une réactivité accrues pour vos tâches quotidiennes. Ce qui surprend, ce n’est pas seulement la réduction sur Office 2024, mais son prix très compétitif.

À 16,99€, le tarif est inférieur aux prix habituels pratiqués, même pour des versions plus anciennes comme Office 2021. Fini le dilemme entre « moins cher mais plus ancien » et « plus récent mais plus cher ». Grâce à cette offre, les utilisateurs peuvent accéder directement à la dernière version sans surcoût. C’est donc un choix évident pour ceux qui souhaitent profiter des dernières fonctionnalités sans se ruiner.

Profitez du prix le plus bas de l’année pour Microsoft Office

Côté système d’exploitation, Windows 11 Pro s’impose comme la plateforme de référence pour l’informatique moderne. Son interface repensée, la gestion optimisée des fenêtres et les fonctionnalités de sécurité renforcées offrent une expérience utilisateur nettement plus fluide que les versions précédentes. Que vous utilisiez plusieurs applications simultanément, gériez des fichiers ou recherchiez simplement un environnement de bureau plus épuré, Windows 11 Pro vous garantit un flux de travail plus performant et efficace. À seulement 12,25€, la mise à niveau devient une décision simple et sans risque.

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A propos de Godeal24

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