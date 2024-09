Mises à niveau du framework et de l’environnement d’exécution – Cela inclut une mise à niveau vers ONNX Runtime 1.19 sur Windows, l’amélioration de la prise en charge de la demi-précision sur les processeurs AMD et Intel, et des modifications de la configuration Core ML, qui améliorent les performances sur iOS 18 et macOS 15. OpenVINO revient désormais au processeur dans les charges de travail à simple précision si l’appareil ne prend pas en charge les types de données requis plutôt que de convertir vers un type de données différent au moment de l’exécution. ArmNN a été mis à niveau vers la version 24.08 et ENN de Samsung vers la version 3.1.8.