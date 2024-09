Deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store cette semaine. Si le coeur vous en dit vous pouvez récupérer gratuitement Football Manager 2024 et Sniper Ghost Warrior Contracts via cette page et celle-ci.

Deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store cette semaine. Si le coeur vous en dit vous pouvez récupérer gratuitement Football Manager 2024 et Sniper Ghost Warrior Contracts via cette page et celle-ci.

Football Manager 2024

Jamais vous n’aurez été aussi proche du véritable poste d’entraîneur de football. Enfilez le costume d’un véritable patron et entraînez les meilleures équipes du monde pour écrire votre propre épopée footballistique dans Football Manager 2024, l’édition la plus complète de la série à ce jour.

Sniper Ghost Warrior Contracts

Devenez l’assassin ultime dans le jeu de sniper de guerre moderne le plus réaliste qui soit. Remplissez des missions qui affichent un objectif principal clair avec une récompense financière fixe et des options pour relever des défis bonus et obtenir des paiements.Avec des centaines de façons d’abattre un large éventail de cibles, Contracts offre le nec plus ultra du gameplay de tireur d’élite.