La version 6.0 de GeekBench est disponible en téléchargement

Le programme GeekBench est outil qui permet de tester les performances de n’importe quelle machine, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. Le principal avantage de GeekBench est en effet d’être présent sur de nombreuses plateformes du marché (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) ce qui permet de tester et de mesurer les performances de diverses machines et de comparer facilement les résultats obtenus.

GeekBench n’est pas nouveau. Il existe depuis longtemps sur le marché. Il est même devenu au fil du temps un programme de référence pour ceux qui veulent tester des ordinateurs ou des smartphones. Il est utilisé aussi bien par les particuliers que par les entreprises et les fabricants de composants ou de smartphones qui n’hésitent pas à l’employer pour comparer les performances de leur matériel par rapport à la concurrence. Il faut dire que GeekBench propose deux types de benchmarks : un bench CPU et un bench GPU ce qui permet de tester à la fois les performances brutes de la machine mais aussi ses performances en affichage graphique et vidéo.

Si on vous reparle de cet utilitaire aujourd’hui, c’est parce que l’éditeur Primate Labs vient de dévoiler sur son site la version 6.0 de GeekBench. Celui-ci s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités et désormais il se veut plus proche des utilisateurs et des fonctions qui sont utilisées au jour d’aujourd’hui.

D’ailleurs, comme l’indique l’éditeur :

Beaucoup de choses ont changé dans le monde de la technologie au cours des trois dernières années. Les appareils photo des smartphones prennent des photos plus grandes et de meilleure qualité. L’intelligence artificielle, en particulier l’apprentissage automatique, est devenue omniprésente dans les applications générales et mobiles. Le nombre de cœurs dans les ordinateurs et les appareils mobiles continue d’augmenter. Et la façon dont nous interagissons avec nos ordinateurs et nos appareils mobiles a radicalement changé – qui aurait deviné que la visioconférence augmenterait soudainement en 2020 ? Pour suivre ces avancées, nous avons publié Geekbench 6. Cette dernière version de Geekbench a été conçue en pensant à l’utilisateur moderne, reflétant la façon dont nous utilisons réellement nos appareils en 2023.

Quelles nouveautés pour GeekBenk 6.0 ?

Des tests plus réels Flou d’arrière-plan dans les flux de visioconférence Filtrer et ajuster les images pour les sites de médias sociaux Supprimez automatiquement les objets indésirables des photos Détecter et étiqueter des objets sur des photos à l’aide de modèles d’apprentissage automatique Analyser, traiter et convertir du texte à l’aide de langages de script



Ensembles de données modernes Photos haute résolution dans les tests d’image Cartes plus grandes dans les tests de navigation Documents plus volumineux et plus complexes dans les tests de navigateur PDF et HTML5 Plus de fichiers (et plus volumineux) dans les tests de développement



Mise à l’échelle fidèle à la réalité Les tests de référence multicœurs de Geekbench 6 ont subi une refonte importante. Désomais, les tests mesurent la manière dont les cœurs coopèrent pour accomplir une tâche partagée. Cette approche améliore la pertinence des tests multicœurs, elle suit la tendance croissante à intégrer des cœurs « performants » et « efficaces » dans les ordinateurs et pas uniquement dans les smartphones et tablettes.



Rappelons que pour une utilisation personnelle, GeekBench peut être téléchargé gratuitement sur cette page. Des versions Windows, macOS, Linux, Android, iOS sont disponibles. Pour un usage commercial : une version Pro payante est proposée.