NVIDIA propose un correctif pour ses drivers : le Hotfix 531.58

Apparemment les drivers GeForce 535.41 WHQL sortis récemment sont bogués. Du coup, NVIDIA propose un correctif : le Hotfix 531.58 qui vise à corriger plusieurs problèmes qu’on peut rencontrer avec les jeux suivants : The Last of Us Part 1, Assassin’s Creed Origins et Resident Evil 4 Remake.

Ce correctif résout les problèmes suivants :

[The Last of Us Part 1] Le jeu pouvait planter de manière aléatoire pendant le jeu sur les GPU GeForce RTX 30 [4031676]

Assassin’s Creed Origins pouvait avoir des problèmes de stabilité lors de l’utilisation de 531.18. [4008770]

[Resident Evil 4 Remake] Il pouvait y avoir une corruption dans le jeu lorsque FXAA est activé [4051903]

Vous pouvez récupérer le patch sur cette page.