Vente flash : le SSD Crucial MX500 de 2 To est à 120€ !

A l’occasion d’une vente flash, la version 2 To du SSD Crucial MX500 vient de voir son prix dégringoler à seulement 120,99€ sur Amazon.fr. C’est un excellent prix pour un SSD de cette marque et avec une telle capacité de stockage.

Pour rappel, le MX500 est un SSD au format 2,5″ qui est équipé d’un contrôleur Silicon Motion SM2258. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches et il propose des débits de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.

Bref.. un très bon SSD 2,5″ qui permettra de stocker pas mal de données que ce soit des logiciels, des jeux, des photos ou des vidéos. A noter qu’il peut aussi être utilisé dans un NAS ce qui permettra de consommer moins d’énergie mais aussi d’avoir un système plus réactif.

Pour information on a déjà testé deux Crucial MX500 sur Bhmag. Vous pouvez retrouver sur le site : notre test du MX500 de 500 Go et notre test du MX500 de 1 To.