Le premier SSD M.2. 16 To est commercialisé aux Etats-Unis

Le fabricant Exascend, totalement inconnu dans nos contrées, commercialise aux Etats-Unis un SSD M.2. NVMe d’une capacité de 16 To.

Le fabricant Exascend, totalement inconnu dans nos contrées, commercialise aux Etats-Unis un SSD M.2. NVMe d’une capacité de 16 To. L’engin est référencé et disponible à la vente sur Amazon.com. Son prix : 13.848€ !!! !(+ 21,73€ de frais de livraison).

Cet énorme SSD est le premier SSD M.2. NVMe de 16 To à être réellement commercialisé et accessible au public. Le SSD PE4 d’Exascend n’est pourtant pas un SSD M.2. NVMe grand public, mais plutôt un SSD destiné initialement aux entreprises.

En effet, comme on peut le voir sur le site du constructeur, le PE4 est un SSD M.2. au format 2280 pour les entreprises. Il exploite une interface PCI Express 4x 4.0 et il offre des débits pouvant atteindre 3.270 Mo/s en lecture et 2.980 Mo/s en écriture.

Ni le type de contrôleur utilisé ni le type de mémoire NAND Flash 3D TLC employée ne sont précisés par le fabricant. Vu les débits proposés, le PE4 n’est pas une bête de course. Son prix de vente de 13.848€ semble donc totalement surévalué.

Au final, il est beaucoup plus rentable d’acheter 2 SSD Samsng 9100 Pro de 8 To (vendu 1.100€ pièce sur Amazon.fr) plutôt qu’un seul PE4 de 16 To. Les SSD de Samsung sont non seulement une valeur sûre en terme de qualité mais ils offrent en plus un niveau de performances largement supérieur. Comme on l’a vu dans cette news, le 9100 Pro offre des débits de 14.800 Mo/s en lecture et de 13.400 Mo/s en écriture.