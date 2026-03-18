Mémoire HBM4E 48 Go et SSD 64 To (PCIe 6.0) chez Samsung

Après Micron et sa mémoire HBM4, c’est maintenant au tour du fabricant Samsung d’annoncer que sa mémoire HBM4E est désormais prête pour la plateforme NVIDIA Rubin Ultra.

Après Micron et sa mémoire HBM4, c’est maintenant au tour du fabricant Samsung d’annoncer que sa mémoire HBM4E est désormais prête pour la plateforme NVIDIA Rubin Ultra.

La mémoire Samsung HBM4E de 48 Go offre des performances pouvant atteindre jusqu’à 16 Gbps et une bande passante maximale de 4 To/s. Cette mémoire de nouvelle génération est conçue spécifiquement pour la plateforme NVIDIA Rubin Ultra, qui double les performances d’une puce Rubin actuelle grâce à quatre chiplets GPU et 16 emplacements mémoire HBM.

Ainsi, on peut s’attendre à des capacités mémoire impressionnantes pour Rubin Ultra, avec jusqu’à 384 Go de mémoire HBM4E en architecture 16-Hi et une bande passante pouvant atteindre 64 To/s.

En parallèle de sa mémoire HBM4E, Samsung a également présenté au GTC 2026 son tout premier SSD exploitant une interface PCI Express 6.0 : le PM1763, conçu tout spécialement pour profiter de l’infrastructure d’IA de NVIDIA. On avait déjà parlé brièvement de ce SSD dans cette news.

Le SSD PM1763 de Samsung propose des transferts de données rapides et des capacités élevées. Les performances du PM1763 démontreront tout leur potentiel sur des serveurs fonctionnant avec le modèle de programmation NVIDIA SCADA. Ce nouveau SSD contribuera également à améliorer l’efficacité énergétique et les performances système pour les charges de travail d’inférence.

Proposé aux formats E1.S., E3.S et U.2, le Samsung PM1763 est disponible en plusieurs capacités de stockage allant de 4 To à 64 To. En terme de débits, le fabricant annonce sur son site des taux de transferts pouvant atteindre 28.400 Mo/s en lecture et 21.000 Mo/s en écriture.