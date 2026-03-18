Mémoire HBM4E 48 Go et SSD 64 To (PCI Express 6.0) chez Samsung

Après Micron et sa mémoire HBM4, c’est maintenant au tour du fabricant Samsung d’annoncer que sa mémoire HBM4E est désormais prête pour la plateforme NVIDIA Rubin Ultra.

Disques SSD
par Sebastien 0

Après Micron et sa mémoire HBM4, c’est maintenant au tour du fabricant Samsung d’annoncer que sa mémoire HBM4E est désormais prête pour la plateforme NVIDIA Rubin Ultra.

La mémoire Samsung HBM4E  de 48 Go offre des performances pouvant atteindre jusqu’à 16 Gbps et une bande passante maximale de 4 To/s. Cette mémoire de nouvelle génération est conçue spécifiquement pour la plateforme NVIDIA Rubin Ultra, qui double les performances d’une puce Rubin actuelle grâce à quatre chiplets GPU et 16 emplacements mémoire HBM.

Ainsi, on peut s’attendre à des capacités mémoire impressionnantes pour Rubin Ultra, avec jusqu’à 384 Go de mémoire HBM4E en architecture 16-Hi et une bande passante pouvant atteindre 64 To/s. 

Mémoire HBM4E 48 Go et SSD 64 To (PCIe 6.0) chez Samsung

En parallèle de sa mémoire HBM4E, Samsung a également présenté au GTC 2026 son tout premier SSD exploitant une interface PCI Express 6.0 : le PM1763, conçu tout spécialement pour profiter de l’infrastructure d’IA de NVIDIA. On avait déjà parlé brièvement de ce SSD dans cette news.

Mémoire HBM4E 48 Go et SSD 64 To (PCIe 6.0) chez Samsung

Le SSD PM1763 de Samsung propose des transferts de données rapides et des capacités élevées. Les performances du PM1763 démontreront tout leur potentiel sur des serveurs fonctionnant avec le modèle de programmation NVIDIA SCADA. Ce nouveau SSD contribuera également à améliorer l’efficacité énergétique et les performances système pour les charges de travail d’inférence.

Proposé aux formats E1.S., E3.S et U.2, le Samsung PM1763 est disponible en plusieurs capacités de stockage allant de 4 To à 64 To. En terme de débits, le fabricant annonce sur son site des taux de transferts pouvant atteindre 28.400 Mo/s en lecture et 21.000 Mo/s en écriture.

Mémoire HBM4E 48 Go et SSD 64 To (PCIe 6.0) chez Samsung

Source Wcctech Samsung

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Sebastien 20565 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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