Date de sortie modifiée pour LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight

Bonne nouvelle pour les joueurs et les fans de Batman, la sortie du jeu LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight vient d’être avancée d’une semaine. 

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Bonne nouvelle pour les joueurs et les fans de Batman, la sortie du jeu LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight vient d’être avancée d’une semaine. 

En effet, Warner Bros. Games a annoncé un changement concernant sa date de sortie. Le titre paraîtra finalement le 22 mai et non pas le 29 mai 2026 comme c’était initialement prévu.

Dès le 22 mai prochain, les gamers pourront donc découvrir le jeu LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight sur les plateformes : PC, PS5 et Xbox Series S et X. L’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2 aura lieu un peu plus tard dans l’année…

Date modifiée pour LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight

Synopsis :

Embarquez pour un voyage qui commence par les origines de Batman lorsqu’un jeune Bruce Wayne s’entraîne avec la Ligue des ombres, devient le héros de Gotham City et forge une nouvelle famille d’alliés avec Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing et Batgirl. Affrontez une menace toujours plus grande de la galerie des méchants de Batman avec le Joker, le Pingouin, Bane et bien d’autres encore !

A noter qu’un nouveau trailer est disponible :

Source Lego

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Sebastien 20565 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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