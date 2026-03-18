Date modifiée pour LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight

Bonne nouvelle pour les joueurs et les fans de Batman, la sortie du jeu LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight vient d’être avancée d’une semaine.

Date de sortie modifiée pour LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight

Bonne nouvelle pour les joueurs et les fans de Batman, la sortie du jeu LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight vient d’être avancée d’une semaine.

En effet, Warner Bros. Games a annoncé un changement concernant sa date de sortie. Le titre paraîtra finalement le 22 mai et non pas le 29 mai 2026 comme c’était initialement prévu.

Dès le 22 mai prochain, les gamers pourront donc découvrir le jeu LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight sur les plateformes : PC, PS5 et Xbox Series S et X. L’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2 aura lieu un peu plus tard dans l’année…

Synopsis :

Embarquez pour un voyage qui commence par les origines de Batman lorsqu’un jeune Bruce Wayne s’entraîne avec la Ligue des ombres, devient le héros de Gotham City et forge une nouvelle famille d’alliés avec Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing et Batgirl. Affrontez une menace toujours plus grande de la galerie des méchants de Batman avec le Joker, le Pingouin, Bane et bien d’autres encore !

A noter qu’un nouveau trailer est disponible :