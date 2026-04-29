A l’occasion des French Days 2026, le site Amazon.fr propose de nombreux produits en promotion ainsi que des ventes flash qui permettent d’acquérir du matériel et des accessoires à bons prix.

French Days : Amazon.fr offre 10€ et même 15€ de remise dès 50€ d’achats

A l’occasion des French Days 2026, le site Amazon.fr propose de nombreux produits en promotion ainsi que des ventes flash qui permettent d’acquérir du matériel et des accessoires à bons prix.

En parallèle de ces bonnes affaires, Amazon.fr met également à disposition de ses clients un code promo qui donne droit à 10€ de réduction dès 50€ d’achats. Pour profiter de cette remise, il suffit d’indiquer le code FRENCHWEEK10 au moment de valider son panier. A noter que l’enseigne propose également le code promo PRIME15. Cette fois le code est destiné exclusivement aux membres Prime : il permet de bénéficier de 15€ de remise dès 50€ d’achats.

Pour tout le monde : 10€ dès 50€ d’achats sur Amazon.fr avec le code FRENCHWEEK10

: sur Amazon.fr avec le code Pour les membres Prime : 15€ dès 50€ d’achats sur Amazon.fr avec le code PRIME15

A noter que l’offre est limitée à 400.000 utilisations. Seuls les 400.000 premiers clients à utiliser ce code pourront en profiter. Ne tardez donc pas trop si vous comptez l’utiliser et profiter de 10€ ou 15 de réduction sur votre commande.

Tous les détails de l’offre sont indiqués sur cette page d’Amazon.fr

Conditions d’utilisation :

Les clients bénéficieront d’un code promotionnel à faire valoir sur un achat éligible d’au moins 50€ avant 23h59 le 5 mai sur Amazon.fr (l' »Offre »).

Les membres Prime bénéficieront d’un code promotionnel de 15 €, et les clients non-Prime bénéficieront d’un code promotionnel de 10 €.

L’offre est disponible pour tout client qui effectue des achats sur amazon.fr.

L’offre est valable aux 400,000 premiers clients qui répondront à ces conditions.

Chaque client peut prétendre à un maximum d’une offre sur les deux (10 € pour les clients non-Prime, 15 € pour les Prime), non cumulables, pendant la période de l’offre.

L’offre n’est valable que pour les commandes passées entre le 29 avril 2026 à 08h30 et le 5 mai 2026 à 23h59 (la « Période d’offre »).

L’avantage maximum que les clients peuvent recevoir de cette offre est un code promotionnel unique de 10 € pour les clients non-Prime et 15 € pour les clients Prime (le « Code Promotionnel ») à faire valoir sur des articles éligibles d’au moins 50 € (la « Condition d’Achat Minimum »).

Le code promotionnel sera valable pour tout achat éligible d’au moins 50 €, hors frais d’emballage cadeau et hors frais de livraison effectué sur le site www.amazon.fr et portant sur tous les produits expédiés et vendus par Amazon, à l’exception des livres, produits digitaux (MP3, ebooks, apps, jeux et logiciels en téléchargement, Abonnement Kindle, etc.), produits phytopharmaceutiques, préparations pour nourrisson, jeux vidéo, cigarettes électroniques (y compris les e-liquides, recharges et accessoires), chèques cadeau, ainsi que tous les produits de la marque Apple, Nintendo, Lego, BSH Home, Einhell, Accessory Line S.r.l., Haier et Spin Master.

Pour utiliser le code promotionnel, saisissez le code correspondant dans la section « Vos cartes cadeaux et bons de réduction » lors du paiement avant 23h59 le 5 mai 2026 : ”PRIME15″ pour les membres Prime, « FRENCHWEEK10 » pour les clients non-Prime.

Le code n’est utilisable que si la même vitesse de livraison est sélectionnée pour tous les articles éligibles. Le code ne peut être appliqué que sur les livraisons effectuées vers une adresse située France métropolitaine.

Les frais de port et d’emballage standard s’appliqueront.

Si le montant des articles éligibles passe sous les 50 € (retrait, annulation, retour), l’offre cessera de s’appliquer et le code sera déduit du remboursement.

Avec la commande 1-Click, le code ne s’appliquera pas.

Le solde doit être payé après application du code.

Le code n’a pas de valeur d’échange en espèces, n’est ni transférable ni réutilisable après annulation/retour.

L’offre est modifiable et peut être retirée sans préavis, sans alternative en espèces

Consultez tous nos bons plans des French Days 2026