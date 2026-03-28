Le SSD 2,5" n'est pas mort ! Samsung ressuscite le 870 EVO

Surprise ! Le Samsung 870 EVO, ce bon vieux SSD 2,5 pouces sorti en janvier 2021, fait à nouveau parler de lui à la surprise générale.

Surprise ! Le Samsung 870 EVO, ce bon vieux SSD 2,5 pouces sorti en janvier 2021, fait à nouveau parler de lui à la surprise générale.

Alors qu’on pensait les SSD au format 2,5 pouces SATA III morts et enterrés au profit des SSD M.2. NVMe, nettement plus compacts et nettement plus performants, voilà une nouvelle qui a de quoi nous suprendre.

En effet, la firme coréenne a discrètement étoffé sa gamme 870 EVO avec une nouvelle capacité de stockage de 8 To en complément des modèles 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To déjà existants.

L’arrivée de cette version 8 To arrive de façon inopinée et pas franchement au meilleur moment, on ne va pas se le cacher, tant les tarifs des produits de stockage et notamment des SSD sont devenus de la pure folie en cette période de crise liée à la demande de l’IA en mémoire (flash et ram).

Caractéristiques du Samsung 870 EVO 8 To

Le Samsung 870 EVO de 8 To est un SSD au format 2,5 pouces qui exploite une interface SATA III à 6 Gbps. Le SSD embarque de la mémoire V-NAND TLC et un contrôleur Samsung MKX. La version 8 To du SSD embarque 8 Go de mémoire DRAM LPDDR4. En terme de performances, le 870 EVO de 8 To offre des taux de transferts identiques aux modèles précédents : 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture, tandis que le nombre d’iOPS atteint 98.000 iOPS en lecture et 88.000 iOPS en écriture. Le SSD de 8 To offre un MTBF de 1,5 millions d’heures et une endurance de 4.800 TBW.

Finalement Samsung avait raison. En décembre dernier, Samsung avait nié les rumeurs qui prédisaient son probable abandon du format 2,5 pouces. Force est de constater aujourd’hui que le fabricant avait raison : les SSD 2,5 pouces SATA III ne sont pas (encore) morts. La preuve avec ce modèle 8 To qui commence dès à présent à être référencé sur plusieurs boutiques en ligne au tarif exubérant de 1500€. A ce prix là on n’est pas certain qu’il en vendra énormément…