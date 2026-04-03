L’Epic Games Store offre deux nouveaux jeux cette semaine

L’Epic Games Store offre actuellement deux jeux gratuitement : TOMAK: Save the Earth Regeneration et Clone Drone in the Danger Zone.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

L’Epic Games Store offre actuellement deux jeux gratuitement. Le premier est TOMAK: Save the Earth Regeneration, un jeu de simulation, alors que le second, Clone Drone in the Danger Zone, est un jeu d’action – combat. Les deux titres sont gratuits jusqu’au jeudi 9 avril 2026. Vous pouvez les télécharger ici et .

TOMAK: Save the Earth Regeneration

Le jeu culte et légendaire « Tomak : Sauver la Terre » débarque sur l’Epic Games Store ! Prenez soin d’Evian, la déesse de l’amour – prisonnière d’un pot de fleurs – et sauvez l’humanité de la destruction. De l’ascension divine à l’anéantissement total, chaque choix que vous ferez façonnera un destin différent.

Clone Drone in the Danger Zone

Clone Drone in the Danger Zone est un jeu de combat de robots en voxels où n’importe quelle partie de votre corps peut être tranchée. Votre esprit transféré dans un robot gladiateur, vous devez survivre aux épreuves redoutables de l’arène.

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Sebastien 20595 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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