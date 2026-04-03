Un adaptateur idéal (?) pour connecter tous types de stockage à son PC

Un nouvel adaptateur est disponible chez le fabricant Icy Dock. L’engin porte le nom de EZ-Adapter MB104U-1SMB- R1.

Le web en parle
par Sebastien 0

Un nouvel adaptateur est disponible chez le fabricant Icy Dock. L’engin porte le nom de EZ-Adapter MB104U-1SMB- R1. C’est un appareil qui permet de connecter à un ordinateur différents types de stockage. Il peut donc s’avérer utile et pratique pour les dépanneurs et les bidouilleurs informatiques.

L’adaptateur EZ-Adapter MB104U-1SMB- R1 (excusez du peu !) supporte à la fois les SSD au format 2,5 pouces SATA, les SSD M.2. SATA et les SSD M.2. NVMe. L’appareil est animé par une puce contrôleur Realtek RTL9210B.

Un adaptateur idéal pour connecter tous types de stockage

L’adaptateur se connecte à un PC via un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2. Cela signifie qu’il supporte des taux de transferts de 10 Gbps soit environ 1.000 Mo/s avec un SSD M.2. NVMe si l’on se réfère aux différents tests qu’on a déjà publié sur Bhmag.

Le fabricant confirme d’ailleurs ce chiffre et indique avoir pu mesurer avec CrystalDiskMark des débits de 1016,61 Mo/s en lecture et de 975,92 Mo/s en écriture avec un SSD M.2. NVMe. Par contre, les débits chutent à 569,52 Mo/s en lecture et 531,48 Mo/s en écriture lorsque l’adaptateur est utilisé avec un SSD SATA au format M.2. ou 2,5″.

Un adaptateur idéal pour connecter tous types de stockage

On notera que l’appareil est assez compact. Il mesure 91.5 x 61.1 x 18.5 mm et pèse 50 grammes. Il peut donc être transporté facilement avec soi. Cet adaptateur peut être un outil intéressant à posséder pour dépanner un ordinateur ou pour facilement faire un transfert ou une sauvegarde de données.

Couvert par une garantie de trois ans, son prix de vente n’est pas connu pour le moment.

Voilà ses caractéristiques techniques :

Un adaptateur idéal pour connecter tous types de stockage

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Sebastien 20595 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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