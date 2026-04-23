Apple déploie iOS 26.4.2 sur les iPhone et améliore la sécurité

Le déploiement  d’iOS 26.4.2 est en ce moment même en cours sur les smartphones d’Apple. A noter qu’iPadOS 26.4.2 est également disponible pour les tablettes de la marque à la pomme.

Smartphones
par Sebastien 0
App icon showing the number 26 on a blue-green abstract background with a handwritten caption 'iOS 26.4.2'

Le déploiement  d’iOS 26.4.2 est en ce moment même en cours sur les smartphones d’Apple. A noter qu’iPadOS 26.4.2 est également disponible pour les tablettes de la marque à la pomme.

Apple n’est pas très bavard sur les changements apportés par cette nouvelle mise à jour. La firme de Cupertino se contente simplement d’indiquer que « Cette mise apporte des correctifs et des améliorations liés à la sécurité de votre iPhone« .

Par contre, on en apprend un peu plus sur la page de support dédiée à iOS 26.4.2 et iPadOS 26.4.2, Apple indique cette fois avoir corrigé le problème suivant : “Les notifications marquées pour suppression pouvaient être conservées de manière inattendue sur l’appareil”.

Commet installer iOS 26.4.2 ?

Pour installer la dernière mise à jour sur votre iPhone, procédez comme d’habitude : allez dans « Réglages », « Général » et « Mise à jour logicielle ». Le téléchargement d’iOS 26.4.2 et son installation prennent 15-20 minutes en fonction de votre appareil.

Écran de mise à jour logicielle : MÀJ automatiques sur Oui et Mises à jour bêta sur Non, dans une interface iPhone. Apple déploie iOS 26.4.2 sur iPhone et améliore la sécurité

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Sebastien 20615 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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