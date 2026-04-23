Le déploiement d’iOS 26.4.2 est en ce moment même en cours sur les smartphones d’Apple. A noter qu’iPadOS 26.4.2 est également disponible pour les tablettes de la marque à la pomme.

Le déploiement d’iOS 26.4.2 est en ce moment même en cours sur les smartphones d’Apple. A noter qu’iPadOS 26.4.2 est également disponible pour les tablettes de la marque à la pomme.

Apple n’est pas très bavard sur les changements apportés par cette nouvelle mise à jour. La firme de Cupertino se contente simplement d’indiquer que « Cette mise apporte des correctifs et des améliorations liés à la sécurité de votre iPhone« .

Par contre, on en apprend un peu plus sur la page de support dédiée à iOS 26.4.2 et iPadOS 26.4.2, Apple indique cette fois avoir corrigé le problème suivant : “Les notifications marquées pour suppression pouvaient être conservées de manière inattendue sur l’appareil”.

Commet installer iOS 26.4.2 ?

Pour installer la dernière mise à jour sur votre iPhone, procédez comme d’habitude : allez dans « Réglages », « Général » et « Mise à jour logicielle ». Le téléchargement d’iOS 26.4.2 et son installation prennent 15-20 minutes en fonction de votre appareil.