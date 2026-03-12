Depuis le 1er mars 2026, une nouvelle taxe a fait son apparition en France. Tous les petits colis sont assujettis à une taxe de 2€ par catégorie de produits.

La taxe de 2€ sur les petits colis est déjà contournée

Depuis le 1er mars 2026, une nouvelle taxe a fait son apparition en France. Désormais, tous les petits colis d’un montant de moins de 150€ en provenance des plateformes chinoises telles que Temu, Aliexpress, Shein et autres.. sont assujettis à une taxe de 2€ par catégorie de produits.

Par exemple, si vous achetez un câble HDMI sur Aliexpress et trois cartes mémoires, vous devrez payer deux fois 2€ car il s’agit de deux catégories de produits différents. Par contre, vous pouvez acheter trois T-Shirts sur Shein vous ne paierez que 2€ de taxe.

Sans grande surprise, cette taxe de 2€ pour les petits colis n’est pas du goût de tout le monde. Ca ne plait pas aux acheteurs, ni aux vendeurs. Et encore moins aux plateformes en ligne qui usent aujourd’hui de stratagèmes pour la contourner.

Résultat des courses : plutôt que d’être taxés en France lors de l’arrivée des colis à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, les plateformes préfèrent faire atterrir leurs avions de fret dans les pays voisins, en Belgique ou aux Pays Bas par exemple. Ensuite le reste du trajet vers la France se fait par la route en camion.

Grâce à cette astuce, les plateformes en ligne contournent aisément la taxe de 2€ pour les petits colis. Et malheureusement cela n’est pas sans conséquences puisque, outre la pollution des nombreux camions qui franchissent la frontière, cela impacte également l’économie.

L’aéroport Charles de Gaulle a perdu un tiers de son fret en l’espace de quelques jours, plus aucun avion chinois n’atterrit à Paris et certains employés de Roissy ont perdu leur travail indique RTL.

Voici une vidéo explicative de RTL :