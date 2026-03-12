La taxe de 2€ sur les petits colis est déjà contournée

Depuis le 1er mars 2026, une nouvelle taxe a fait son apparition en France. Tous les petits colis sont assujettis à une taxe de 2€ par catégorie de produits.

Le web en parle
par Sebastien 0

Depuis le 1er mars 2026, une nouvelle taxe a fait son apparition en France. Désormais, tous les petits colis d’un montant de moins de 150€ en provenance des plateformes chinoises telles que Temu, Aliexpress, Shein et autres.. sont assujettis à une taxe de 2€ par catégorie de produits.

Par exemple, si vous achetez un câble HDMI sur Aliexpress et trois cartes mémoires, vous devrez payer deux fois 2€ car il s’agit de deux catégories de produits différents. Par contre, vous pouvez acheter trois T-Shirts sur Shein vous ne paierez que 2€ de taxe.

Sans grande surprise, cette taxe de 2€ pour les petits colis n’est pas du goût de tout le monde. Ca ne plait pas aux acheteurs, ni aux vendeurs. Et encore moins aux plateformes en ligne qui usent aujourd’hui de stratagèmes pour la contourner.

Résultat des courses : plutôt que d’être taxés en France lors de l’arrivée des colis à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, les plateformes préfèrent faire atterrir leurs avions de fret dans les pays voisins, en Belgique ou aux Pays Bas par exemple. Ensuite le reste du trajet vers la France se fait par la route en camion.

La taxe de 2€ sur les petits colis est déjà contournée

Grâce à cette astuce, les plateformes en ligne contournent aisément la taxe de 2€ pour les petits colis. Et malheureusement cela n’est pas sans conséquences puisque, outre la pollution des nombreux camions qui franchissent la frontière, cela impacte également l’économie.

L’aéroport Charles de Gaulle a perdu un tiers de son fret en l’espace de quelques jours, plus aucun avion chinois n’atterrit à Paris et certains employés de Roissy ont perdu leur travail indique RTL.

Voici une vidéo explicative de RTL :

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20553 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 146.0.7680.72

Sebastien

Télécharger Thunderbird 148.0.1 pour Windows 64-bit

Télécharger CCleaner 7.5.1255

Télécharger Opera One 128.0.5807.52

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le disque dur externe Seagate Expansion Desktop 20 To…

Sebastien

Amazon casse le prix du SSD portable Crucial X10

Vente Flash : une grosse sélection de PC portables en promotion !…

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office 2021 et…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 146.0.7680.72

Sebastien

Télécharger Thunderbird 148.0.1 pour Windows 64-bit

Télécharger CCleaner 7.5.1255

Télécharger Opera One 128.0.5807.52

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le disque dur externe Seagate Expansion Desktop 20 To…

Sebastien

Amazon casse le prix du SSD portable Crucial X10

Vente Flash : une grosse sélection de PC portables en promotion !…

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office 2021 et…