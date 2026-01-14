Seagate généralise 32 To sur ses disques durs haut de gamme

Aujourd’hui, en ce début d’année 2026 le fabricant revient sur les devants de la scène avec pas moins de trois disques durs offrant une capacité de stockage de 32 To.

Au cours de cet été, Seagate a dévoilé des disques durs d’une capacité de 30 To dans ses gammes EXOS M et IronWolf Pro. On a même publié le test du Seagate IronWolf Pro 30 To sur Bhmag à la rentrée en septembre.

Pour rappel, les disques durs EXOS sont destinés en priorité aux serveurs et aux environnements de travail en entreprise. De leurs côtés, les disques durs IronWolf Pro sont optimisés pour fonctionner dans un NAS. Et enfin les disques durs SkyHawk AI sont tout spécialement adaptés pour la vidéo surveillance via Intelligence Artificielle.

Avec leurs capacités de 32 To, les disques durs de Seagate permettront de stocker encore plus de données. Le constructeur semble bien parti pour suivre la feuille de route qu’il s’est fixé afin d’offrir des HDD de plus en plus gros. dans les années à venir. Selon cette roadmap le cap des 40 To devrait être franchi en 2028, tandis que le cap des 55 To devrait être atteint en 2030. Des modèles de 80 To et 120 To seraient également envisagés d’ici 2033 et 2035.

En attendant, les Seagate EXOS, IronWolf Pro et SkyHawk AI de 32 To devraient ravir les utilisateurs et notamment les entreprises, très friandes de stockage.

Pour information, ces disques durs exploitent la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording) et ils tournent à la vitesse de 7.200 tours par minute. Ils fonctionnent sous atmosphère hélium. Et ils embarquent 512 Mo de mémoire cache.

En terme de performances, ils offrent des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 285 Mo/s en lecture et 272 Mo/s en écriture. Ils offrent une endurance de 550 To/an. Couverts par une garantie de cinq ans, les disques durs offrent un MTBF de 2,5 millions d’heures.

Les caractéristiques techniques complètes des Seagate EXOS, IronWolf Pro et SkyHawk AI de 32 To sont disponibles respectivement ici, là et là (PDF). Les disques durs sont également référencés sur le site de Seagate.

Le prix de vente de l’EXOS 32 To n’est pas connu pour l’instant mais le tarif du modèle 30 To est de 855,99€ ce qui permet déjà d’avoir une idée du prix (élevé) de la version 32 To. L’IronWolf Pro 32 To s’affiche pour sa part à 925,99€ tandis que le SkyHawk AI 32 To est référencé au prix de 910,99€.