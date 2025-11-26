Les disques durs sont loin d'être morts, Seagate y travaille

Jolie prouesse signée Seagate ! Le fabricant est parvenu à mettre au point un disque dur HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) utilisant des plateaux de 6,9 To chacun.

Jolie prouesse signée Seagate ! Le fabricant est parvenu à mettre au point un disque dur HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) utilisant des plateaux de 6,9 To chacun. Attention toutefois : pour l’instant il ne s’agit pas d’un produit finalisé mais d’un prototype, on est encore assez loin de sa finalisation et de sa commercialisation.

Pour l’heure, le constructeur a simplement fait une démonstration technologique de son prototype lors d’une conférence universitaire organisée au Japon le mois dernier. Mais tout porte à croire que Seagate ne compte pas en rester là… D’ailleurs, des avancées substantielles sont actuellement en cours. On parle désormais de plateaux de 8 To.

Atteindre une telle densité, ça laisse rêveur sachant que les derniers disques durs lancés par Seagate, les Exos M 30 To et les IronWolf Pro 30 To (voir notre test ici), exploitent dix plateaux de 3 To. Si dans le futur, Seagate arrivait à transposer ses technologies de 6,9 To et 8 To par plateau sur des produits similaires on pourrait potentiellement avoir à disposition des disques durs de 69 To et même 80 To. Pas mal, non ?

A noter que selon la dernière roadmap de Seagate, ce n’est qu’une question de temps avant d’avoir droit à des disques durs offrant une capacié de stockage phénoménale..

En effet, selon sa dernière feuille de route le constructeur pourrait produire des disques durs avec des plateaux de 7 To à partir de 2031, des HDD avec des plateaux de 10 To à partir de 2033, et par la suite Seagate pourrait même passer à des plateaux de 15 To après 2035.