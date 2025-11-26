Les disques durs mécaniques sont loin d’être morts, Seagate planche sur des HDD énormes

Jolie prouesse signée Seagate ! Le fabricant est parvenu à mettre au point un disque dur HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) utilisant des plateaux de 6,9 To chacun.

Disques durs
par Sebastien
Jolie prouesse signée Seagate ! Le fabricant est parvenu à mettre au point un disque dur HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) utilisant des plateaux de 6,9 To chacun. Attention toutefois : pour l’instant il ne s’agit pas d’un produit finalisé mais d’un prototype, on est encore assez loin de sa finalisation et de sa commercialisation.

Pour l’heure, le constructeur a simplement fait une démonstration technologique de son prototype lors d’une conférence universitaire organisée au Japon le mois dernier. Mais tout porte à croire que Seagate ne compte pas en rester là… D’ailleurs, des avancées substantielles sont actuellement en cours. On parle désormais de plateaux de 8 To.

Atteindre une telle densité, ça laisse rêveur sachant que les derniers disques durs lancés par Seagate, les Exos M 30 To et les IronWolf Pro 30 To (voir notre test ici), exploitent dix plateaux de 3 To. Si dans le futur, Seagate arrivait à transposer ses technologies de 6,9 To et 8 To par plateau sur des produits similaires on pourrait potentiellement avoir à disposition des disques durs de 69 To et même 80 To. Pas mal, non ?

A noter que selon la dernière roadmap de Seagate, ce n’est qu’une question de temps avant d’avoir droit à des disques durs offrant une capacié de stockage phénoménale..

En effet, selon sa dernière feuille de route le constructeur pourrait produire des disques durs avec des plateaux de 7 To à partir de 2031, des HDD avec des plateaux de 10 To à partir de 2033, et par la suite Seagate pourrait même passer à des plateaux de 15 To après 2035.

Les disques durs sont loin d'être morts, Seagate y travaille

Source Seagate
Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

