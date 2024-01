Seagate propose un disque dur Game Drive pour PS5

Seagate étoffe sa gamme de disques durs « Game Drive » destinée aux joueurs et aux consoles avec un nouveau modèle pour la Playstation 5 de Sony. Le disque dur Game Drive pour PS5 existe en deux capacités de stockage : 2 To (139,99€) et 5 To (259,99€).

Le fabricant explique que ce nouveau disque dur « permet d’archiver facilement plus de 60 jeux PS5 dans sa capacité de 5 To et 30 jeux pour la version 2 To » en prenant en compte une moyenne de 60 Go de stockage nécessaire par jeu.

Le Game Drive pour PS5 mesure 20,5 x 76 x 113,5 mm et pèse 249 grammes. Le disque dur est rectangulaire. Sa coque est de couleur blanche et il arbore un éclairage LED de couleur bleu qui vient illuminer la partie inférieure du disque dur.

A noter que le Game Drive pour PS5 est un disque dur auto alimenté qui ne requiert pas d’alimentation externe pour fonctionner. Un seul câble usb (fourni) permet à la fois d’alimenter le disque dur et faire transiter les données.