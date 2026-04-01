Pendant une semaine, Aliexpress offre de 2€ à 55€ de réduction sur vos commandes

Du 1er avril au 7 avril à minuit, le site Aliexpress propose plusieurs produits en promotion. Et l’enseigne chinoise met à disposition de nos lecteurs une ribambelle de codes promos afin d’alléger la note finale.

Bons Plans
par Sebastien 0

Du 1er avril au 7 avril à minuit, le site Aliexpress propose plusieurs produits en promotion. Et l’enseigne chinoise met à disposition de nos lecteurs une ribambelle de codes promos afin d’allégerencore plus  la note finale.

Les différents coupons de réduction peuvent être utilisés sur de nombreux produits, que ce soit des vêtements, des pièces informatiques, du matériel tech, des PC, des mini pc, des tablettes, des gadgets, ou autres… Libre à vous de choisir ce que vous désirez…

Voilà la liste des codes disponibles :

  • 2€ de remise dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR02 ou FRCD02
  • 4€ dès 29€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR04 ou FRCD04
  • 7€ dès 49€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR07 ou FRCD07
  • 9€ dès 69€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR09 ou FRCD09
  • 13€ dès 99€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR13 ou FRCD13
  • 20€ dès 159€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR20 ou FRCD20
  • 25€ dès 209€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR25 ou FRCD25
  • 40€ dès 329€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR40 ou FRCD40
  • 55€ dès 459€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR55 ou FRCD55

A noter qu’en payant à l’aide de PayPal vous pouvez faire quelques économies supplémentaires :

– 20€ de réduction sur les commandes d’au moins 199€ payées avec Paypal
– 33€ de réduction sur les commandes d’au moins 299€ payées avec Paypal

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Sebastien 20595 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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