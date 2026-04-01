Du 1er avril au 7 avril à minuit, le site Aliexpress propose plusieurs produits en promotion. Et l’enseigne chinoise met à disposition de nos lecteurs une ribambelle de codes promos afin d’alléger la note finale.

Pendant une semaine, Aliexpress offre de 2€ à 55€ de réduction sur vos commandes

Du 1er avril au 7 avril à minuit, le site Aliexpress propose plusieurs produits en promotion. Et l’enseigne chinoise met à disposition de nos lecteurs une ribambelle de codes promos afin d’allégerencore plus la note finale.

Les différents coupons de réduction peuvent être utilisés sur de nombreux produits, que ce soit des vêtements, des pièces informatiques, du matériel tech, des PC, des mini pc, des tablettes, des gadgets, ou autres… Libre à vous de choisir ce que vous désirez…

Voilà la liste des codes disponibles :

2€ de remise dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR02 ou FRCD02

ou 4€ dès 29€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR04 ou FRCD04

ou 7€ dès 49€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR07 ou FRCD07

ou 9€ dès 69€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR09 ou FRCD09

ou 13€ dès 99€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR13 ou FRCD13

ou 20€ dès 159€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR20 ou FRCD20

ou 25€ dès 209€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR25 ou FRCD25

ou 40€ dès 329€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR40 ou FRCD40

ou 55€ dès 459€ d’achats sur Aliexpress avec le code CDFR55 ou FRCD55

A noter qu’en payant à l’aide de PayPal vous pouvez faire quelques économies supplémentaires :

– 20€ de réduction sur les commandes d’au moins 199€ payées avec Paypal

– 33€ de réduction sur les commandes d’au moins 299€ payées avec Paypal