Le prix des Raspberry Pi continue de s’envoler !!

La situation ne s’est pas améliorée depuis le mois février (et c’est peu dire !) une nouvelle augmentation est annoncée ce 1er avril 2026 chez Raspberry Pi

Le web en parle
par Sebastien 0

Rappellez-vous, il y a deux mois la fondation Raspberry Pi annonçait une importante hausse de prix de ses cartes micro ordinateurs en raison du coût des composants qui ne cessent de croître à cause de l’iA.

Et puisque la situation ne s’est pas améliorée depuis le mois février (et c’est peu dire !) une nouvelle augmentation est annoncée ce 1er avril 2026 chez Raspberry Pi. Et ce n’est malheureusement pas un poisson d’avril…

La fondation Raspberry Pi explique sur son site que cette nouvelle hausse est liée au fait que « le coût de la mémoire continue d’augmenter ». La firme se justifie et indique que le prix de la mémoire DRAM LPDDR4 utilisée sur les Raspberry Pi 4 et 5 a été multiplié par par sept au cours de l’année écoulée. Elle n’a donc pas d’autre choix que de répercuter cette hausse sur la plupart de ses produits, et notamment ceux qui embarquent beaucoup de mémoire.

Produits Capacités Hausse
Raspberry Pi 4 et 5 4 Go + 25$
Raspberry Pi 4 et 5 8 Go + 50$
Raspberry Pi 5 16 Go + 100$
Raspberry Pi 500 (unit only and kit)   + 50$
Raspberry Pi 500+ unit only   + 150$
Raspberry Pi 500+ kit   + 150$
Compute Module 4 and 4S 1 Go + 11.25$
Compute Module 4, 4S, 5 2 Go + 12.50$
Compute Module 4, 4S, 5 4 Go + 25$
Compute Module 4, 4S, 5 8 Go + 50$
Compute Module 5 16 Go + 100$
Development Kit for Compute Module 5   + 25$
Raspberry Pi AI HAT+ 2   + 50$

Sans grande surprise, ce sont donc les Raspberry Pi 4 et 5 dotés de 4 Go de mémoire ou plus qui voient leur prix grimper. Mais aussi les Raspberry Pi 500 et 500+ ; toutes les variantes de Compute Module 4, 4S et 5 ; le kit de développement pour le Compute Module 5 ; et le Raspberry Pi AI HAT+ 2.

A noter que parallèlement à cette hausse de prix, un Raspberry Pi 4 équipé de 3 Go de mémoire a été annoncé. Ce nouveau modèle vient se placer pile poil entre les modèles dotés de 2 Go et 4 Go de mémoire. Il pourra potentiellement intéresser ceux qui désirent un Pi4 avec plus de 2 Go de RAM (vendu 55$) mais sans avoir à débourser le prix faramineux (100$) d’un Pi4 avec 4 Go de mémoire. La version 3 Go est en effet annoncée au prix de 83,75$ avec une disponibilité immédiate.

Le prix des Raspberry Pi continue de s'envoler !!

C’est quoi un Raspberry pi ?

Le Raspberry Pi, c’est un tout petit ordinateur qui est (normalement) peu cher, de la taille d’une carte bancaire. On peut l’utiliser pour apprendre l’informatique, bricoler des projets électroniques, ou même en faire un mini-PC pour des usages simples. Malheureusement, la forte demande de composants et notamment de mémoire liée aux besoins de l’IA (Intelligence Artificielle) complique beaucoup les choses puisque les tarifs de ces petites cartes ont littéralement explosés ces derniers mois.

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Sebastien 20595 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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