Le démontage du Raspberry Pi 400 révèle un Pi4 différent et overclockable à 2,2 GHz !

La fondation Raspberry Pi a dévoilé récemment un nouveau produit : le Raspberry Pi 400. Comme on l’a vu dans cette actualité en détail c’est un produit original qui regroupe un clavier et un Raspberry Pi 4 de 4 Go dans un même produit. Cette nouveauté tout-en-un devrait permettre à pas mal de gens de s’équiper d’un micro ordinateur prêt à l’emploi pour un prix dérisoire. Il suffit en effet de lui ajouter un écran pour avoir à disposition un petit ordinateur bureautique plutôt sympathique.

Histoire de voir ce qu’il a dans le ventre, le youtubeur Jeff Geerling s’est amusé à démonter le Raspberry Pi 400. Et comme on peut le voir dans sa vidéo publiée sur youtube ou l’article publié sur son blog, le Raspberry Pi 4 qui se trouve à l’intérieur du Pi400 n’est pas un modèle classique mais une version différente dont le form factor a totalement été repensé et retravaillé pour s’adapter au format clavier du Raspberry Pi 400.

Cette nouvelle disposition “plus espacée” des divers composants du Raspberry Pi 4 offre un nouvel avantage : elle permet également de réduire la dissipation thermique et de limiter la chauffe des composants en question.

Mais n’est pas tout puisqu’en examinant de plus près les composants du Raspberry Pi 4, Jeff Geerling a pu découvrir que le processeur Broadcom BCM2711 (Cortex-A72) qui équipe le Pi400 est différent du Raspberry Pi 4 habituel. Le Raspberry Pi 400 dispose d’une version plus récente du processeur. Il est fait mention d’une révision “BOT” sur la puce du Pi4 alors que sur le Pi400 il est indiqué “COT”.

D’après Geerling, ça signifie que le processeur du Raspberry Pi 400 profite d’un nouveau stepping. Généralement le passage à un nouveau stepping correspond à des améliorations et des corrections de bugs. Dans le cas présent, ça semble correspondre à une meilleure dissipation thermique et à une fréquence de fonctionnement plus élevée.

Sur ce point, Jeff Geerling n’a pas tort puisque le Raspberry Pi400 fonctionne d’origine à la fréquence de 1,8 GHz contre 1,5 GHz pour le Pi4 classique. Mais peut-être qu’il pourrait atteindre plus ?

Partant de ce constat, le youtubeur s’est amusé à overclocker le Raspberry Pi 400 et à le pousser au maximum de ses possibilités. Résultat : il a pu obtenir un Raspberry Pi 400 parfaitement fonctionnel et stable à 2,2 GHz. Une fréquence de fonctionnement très élevée qui devrait ravir les utilisateurs de micro pc.

Quelques photos du démontage :

Vidéo du démontage du Raspberry Pi 400 :

Vidéo de l’overclocking du Raspberry Pi 400 :