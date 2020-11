Raspberry Pi 400 : un Raspberry Pi 4 intégré dans un clavier (maj)

La fondation Raspberry Pi vient d’annoncer le Raspberry Pi 400. C’est un produit qui semble assez original puisqu’il s’agit ni plus ni point d’un Raspberry Pi 4 intégré directement au sein d’un clavier. Facilité d’utilisation et gain de place devrait donc être de la partie à priori pour ceux qui souhaitent avoir à disposition un produit tout-en-un pour un usage bureautique, surfer sur le net, etc…

Pour la fondation, l’idée du Raspberry Pi 400 est de proposer petit ordinateur tout inclus qui pourra servir aussi bien pour un usage bureautique que pour un usage multimédia. A l”intérieur du clavier, on trouve un Raspberry Pi 4 boosté aux hormones qui fonctionne à la fréquence de 1,8 GHz (contre 1,5 GHz pour le Pi 4 classique). A noter qu’on a affaire ici à Raspberry Pi 4 qui embarque 4 Go de mémoire vive, ce qui sera appréciable pour profiter pleinement de la machine.

A l’arrière du Raspberry Pi 400, on trouve l’ensemble de la connectique. A savoir : les broches GPIO propres au Raspberry Pi, le port réseau Ethernet, les ports USB, le slot microSD, ou encore le port USB C pour l’alimentation.

Le Raspberry Pi 400 est annoncé au prix de 70 dollars. Il existe aussi un kit qui comprend en plus du Pi400 une souris, un adaptateur secteur, une carte micro SD de 16 Go avec Raspberry Pi OS préinstallé, un guide utilisateur et un câble micro HDMI vers HDMI au prix de 100$.

MAJ : Le Raspberry Pi 400 est déjà disponible en France. On peut dénicher sur le site Kubii.fr le Pi 400 seul au prix de 74,50€ et le kit à 106,50€.