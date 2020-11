Sortie du programme HWiNFO en version 6.34

Le célèbre programme d’informations HWiNFO vient de sortir en version 6.34. Pour l’occasion, le logiciel bénéficie de plusieurs améliorations. Le support du Dark Mode a par exemple été amélioré. Le support des futurs CPU et GPU AMD a lui aussi été amélioré. A noter que le programme prend désormais en charge plusieurs nouvelles sondes thermiques et plusieurs nouveaux capteurs. Quelques correctifs sont également de la partie. Cf le changelog ci-dessous.

Vous pouvez télécharger le programme soit via notre section Téléchargement soit directement depuis le site de l’éditeur.

–> Télécharger HWiNFO 6.34

–> Télécharger HWiNFO 6.34 Portable

Changelog Hwinfo 6.34

– More improvements to Dark Mode.

– Fixed disabling of RGB lightning on MSI RTX 30xx series.

– Added support of NXZT Kraken Zx3 series.

– Added monitoring of EVGA iCX sensors on RTX 30xx series.

– Enhanced support of future AMD CPUs and GPUs.

– Fixed reporting of some memory parameters on Intel Tiger Lake and Alder Lake.

– Added VRM monitoring on some MSI Z490 series mainboards.

– Enhanced sensor monitoring on ASUS MAXIMUS XIII.

– Added VRM monitoring on ASRock Z490 Taichi and B550 Steel Legend (experimental).

– Enhanced sensor monitoring on ASUS Z590 series.

– Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE Z590 series.

– Added support of ITE IT8689E and IT87952E SIO/HW monitors.