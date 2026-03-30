Moins de quinze jours après la sortie de la mise à jour 12.2.2.0, Electronics Arts propose déjà la version 12.2.2.5 de Battlefield 6.

La mise à jour 12.2.2.5 de Battlefield 6 est annoncée

Moins de quinze jours après la sortie de la mise à jour 12.2.2.0, Electronics Arts propose déjà la version 12.2.2.5 de Battlefield 6.

La mise à jour 1.2.2.5 sera disponible en téléchargement dès demain. Elle apporte des corrections de bugs mineurs et des améliorations de stabilité.

L’éditeur indique que la mise à niveau résout aussi des problèmes visuels, des difficultés de matchmaking lors du partage de parties avec des amis, ainsi que des problèmes liés aux cartes, à REDSEC et à l’interface utilisateur. Des problèmes de plantage ont aussi été corrigés.

ATTACHEMENTS :

– Correction d’un problème où la main du soldat pouvait parfois masquer la vue avec certaines lunettes de visée.

MATCHMAKING :

– Correction d’un problème empêchant les joueurs de rejoindre les sessions en cours de leurs amis via l’interface Steam.

CARTES ET MODES :

– Correction d’un problème d’affichage involontaire de l’effet NVG lors du changement de soldat en mode spectateur.

– Correction d’un problème d’affichage de l’emplacement C-RAM pour la faction PAX sur Eastwood.

– Correction d’un problème d’affichage de soldats supplémentaires derrière l’escouade active sur l’écran d’insertion d’avant-partie sur la base Hagental.

REDSEC :

– Correction d’un problème empêchant les joueurs de ramasser automatiquement les grenades lors du pillage en REDSEC.

– Correction d’un problème de disparition du butin peu après l’apparition.

STABILITÉ :

– Améliorations générales concernant les plantages et la stabilité.

– Interface utilisateur et affichage tête haute :

– Correction d’un problème d’affichage incorrect des statistiques de match et de performance, ainsi que des informations de votre équipe, sur l’écran de fin de manche.