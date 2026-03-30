La mise à jour 12.2.2.5 de Battlefield 6 est annoncée

Moins de quinze jours après la sortie de la mise à jour 12.2.2.0, Electronics Arts propose déjà la version 12.2.2.5 de Battlefield 6.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Moins de quinze jours après la sortie de la mise à jour 12.2.2.0, Electronics Arts propose déjà la version 12.2.2.5 de Battlefield 6.

La mise à jour 1.2.2.5 sera disponible en téléchargement dès demain. Elle apporte des corrections de bugs mineurs et des améliorations de stabilité.

L’éditeur indique que la mise à niveau résout aussi des problèmes visuels, des difficultés de matchmaking lors du partage de parties avec des amis, ainsi que des problèmes liés aux cartes, à REDSEC et à l’interface utilisateur. Des problèmes de plantage ont aussi été corrigés.

La mise à jour 12.2.2.5 de Battlefield 6 est annoncée

Mises à jour majeures de la version 1.2.2.5

ATTACHEMENTS :

– Correction d’un problème où la main du soldat pouvait parfois masquer la vue avec certaines lunettes de visée.

MATCHMAKING :

– Correction d’un problème empêchant les joueurs de rejoindre les sessions en cours de leurs amis via l’interface Steam.

CARTES ET MODES :

– Correction d’un problème d’affichage involontaire de l’effet NVG lors du changement de soldat en mode spectateur.

– Correction d’un problème d’affichage de l’emplacement C-RAM pour la faction PAX sur Eastwood.

– Correction d’un problème d’affichage de soldats supplémentaires derrière l’escouade active sur l’écran d’insertion d’avant-partie sur la base Hagental.

REDSEC :

– Correction d’un problème empêchant les joueurs de ramasser automatiquement les grenades lors du pillage en REDSEC.

– Correction d’un problème de disparition du butin peu après l’apparition.

STABILITÉ :

– Améliorations générales concernant les plantages et la stabilité.

– Interface utilisateur et affichage tête haute :

– Correction d’un problème d’affichage incorrect des statistiques de match et de performance, ainsi que des informations de votre équipe, sur l’écran de fin de manche.

Source Battlefield

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Sebastien 20587 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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