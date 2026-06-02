Le fabricant LEXAR poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin et lance une nouvelle déclinaison de son SSD NVM1090 Pro lancé l’an dernier.

LEXAR ajoute une version 8 To à son SSD M.2. NM1090 Pro

Alors que les tarifs du stockage ne cessent de grimper en flèche à cause des besoins grandissants de l’IA, le fabricant LEXAR poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin et lance une nouvelle déclinaison de son SSD NVM1090 Pro lancé l’an dernier.

Disponible depuis avril 2025 en trois capacités de stockage de 1 To, 2 To et 4 To, le SSD M.2. NVMe LEXAR NM1090 Pro fait à nouveau parler de lui à l’occasion de l’arrivée imminente d’une version offre 8 Tera Octets de stockage.

Pour rappel, le NM1090 Pro est animé par un contrôleur gravé en 6 nm. Il exploite une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0 et profite de mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches.

Le NM1090 Pro de 8 To est plus performant que les modèles précédents. En effet, il est annoncé avec des débits pouvant atteindre 14.400 Mo/s en lecture et 13.400 Mo/s en écriture.

Voilà finalement les quatre versions du NM1090 Pro :