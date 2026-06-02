LEXAR ajoute une version 8 To à son SSD M.2. NM1090 Pro

Le fabricant LEXAR poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin et lance une nouvelle déclinaison de son SSD NVM1090 Pro lancé l’an dernier.

Disques SSD
par Sebastien 0
Lexar NM1090 Pro 1TB NVMe SSD angled against a space-like background (PCIe Gen5x4).

Alors que les tarifs du stockage ne cessent de grimper en flèche à cause des besoins grandissants de l’IA, le fabricant LEXAR poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin et lance une nouvelle déclinaison de son SSD NVM1090 Pro lancé l’an dernier.

Disponible depuis avril 2025 en trois capacités de stockage de 1 To, 2 To et 4 To, le SSD M.2. NVMe LEXAR NM1090 Pro fait à nouveau parler de lui à l’occasion de l’arrivée imminente d’une version offre 8 Tera Octets de stockage.

LEXAR ajoute une version 8 To à son SSD M.2. NM1090 Pro

Pour rappel, le NM1090 Pro est animé par un contrôleur gravé en 6 nm. Il exploite une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0 et profite de mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches.

Le NM1090 Pro de 8 To est plus performant que les modèles précédents. En effet, il est annoncé avec des débits pouvant atteindre 14.400 Mo/s en lecture et 13.400 Mo/s en écriture.

Voilà finalement les quatre versions du NM1090 Pro :

  • NM1090 Pro 1 To : 14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1650K/1800K iOPS)
  • NM1090 Pro 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 13.000 Mo/s en écriture (2100K/1800K iOPS)
  • NM1090 Pro 4 To : 14.000 Mo/s en lecture et de 13.000 Mo/s en écriture (2100K/1700K iOPS)
  • NM1090 Pro 8 To : 14.400 Mo/s en lecture et de 13.400 Mo/s en écriture (nombre d’iOPS non précisé)

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20662 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 148.0.7778.217

Sebastien

Télécharger Thunderbird 151.0.1 pour Windows 64-bit

Télécharger CPU-Z 2.20.1

Télécharger USBDeView 3.10 (64-bit)

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Aliexpress : les promos d’été 2026 et les codes promos…

Sebastien

Bon Plan : plusieurs PC portables à prix réduits

Ne payez pas trop cher vos logiciels : Microsoft Office et Windows 11…

Notre récap des SSD M.2. NVMe à prix cassés du moment !

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 148.0.7778.217

Sebastien

Télécharger Thunderbird 151.0.1 pour Windows 64-bit

Télécharger CPU-Z 2.20.1

Télécharger USBDeView 3.10 (64-bit)

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Aliexpress : les promos d’été 2026 et les codes promos…

Sebastien

Bon Plan : plusieurs PC portables à prix réduits

Ne payez pas trop cher vos logiciels : Microsoft Office et Windows 11…

Notre récap des SSD M.2. NVMe à prix cassés du moment !