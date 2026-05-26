Le stockage de LEXAR se prépare pour la Coupe du Monde 2026

Le fabricant LEXAR surfe sur la vague footballistique et lance une série de produits aux couleurs de la Coupe du Monde 2026

Le fabricant LEXAR surfe sur la vague footballistique et lance une série de produits aux couleurs de la Coupe du Monde 2026. Pour l’occasion, le constructeur a habillé certains de ses produits actuels avec de nouveaux coloris (bleu et blanc) en s’inspirant des couleurs de l’équipe d’Argentine.

La série Elite Legends de LEXAR a été créée en partenariat avec l’Association du Football Argentin (AFA). Cette série regroupe plusieurs produits de stockage : le SSD portable Lexar SL500 Elite Legends, le SSD portable Lexar SL260 Air Elite Legends et le SSD Lexar Dual Drive D500 Elite Legends.

LEXAR SL500 Elite Legends

Le SSD portable SL500 Elite Legends est une version personnalisée et colorée du SL500 que l’on a passé en revue sur Bhmag dans cet article. Mis à part le coloris, les deux produits ont de nombreux points communs : les mêmes mensurations (85 mm de long x 54 mm de large x 7,8 mm d’épaisseur pour un poids de 43 grammes), le même design et les mêmes performances. Tous les deux s’appuient d’ailleurs sur l’interface USB 3.2 Gen2x2 ce qui leur permet d’atteindre des débits de 2.000 Mo/s en lecture et de 1.800 Mo/s en écriture. La version 1 To est disponible au prix de 219,99€ sur Amazon.fr.

LEXAR SL260 Air Elite Legends

De son côté le SL260 Air Elite Legends profite d’une interface USB 3.2 Gen1. Il offre des taux de transferts de 390 Mo/s en lecture et de 400 Mo/s en écriture. Le SSD mesure 50,7 mm x 70,7 mm x 9,3 mm et pèse 19 grammes. Il offre la particularité d’être équipé d’une poignée pour faciliter son transport. Deux capacités sont proposées : 512 Go à 129,99€ et 1 To à 209,99€.

LEXAR Dual Drive D500 Elite Legends

Le Dual Drive D500 Elite Legends se présente sous la forme d’une sorte de clé usb mais il s’agit bel et bien d’un ssd portable très compact. D’ailleurs, le D500 offre la particularité d’être équipé d’une double connectique. Il propose en effet à la fois des connecteurs USB-A et USB-C ce qui facilité son utilisation sur de nombreux appareils du marché, qu’ils soient récents ou plus anciens.

Doté d’une coque matéllique, l’engin mesure 63.2 x 16 x 9.7mm et pèse 26 grammes. Le Dual Drive D500 Elite Legends exploite une interface USB 3.2 Gen1 et il offre des débits de 400 Mo/s en lecture et de 360 Mo/s en écrture. Le modèle 128 Go vaut 59,99€ sur Amazon.fr.