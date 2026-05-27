LEXAR lance le Dual Drive D70E : un SSD portable avec deux ports USB (A et C)

LEXAR annonce la sortie d’un nouveau SSD très compact : le Dual Drive D70E. Cette nouvelle solution de stockage offre la particularité (tout comme le Dual Drive D500 Elite Legends) d’être équipé d’une double connectique.

Disques SSD
par Sebastien 0

LEXAR annonce la sortie d’un nouveau SSD très compact : le Dual Drive D70E. Cette nouvelle solution de stockage offre la particularité (tout comme le Dual Drive D500 Elite Legends) d’être équipé d’une double connectique. L’appareil propose à la fois un port USB Type A et un port USB Type C ce qui permet de l’utiliser sur n’importe quelle machine, que ce soit une machine récente ou plus ancienne.

A peine plus grand qu’une clé usb, le Dual Drive D70E est un SSD portable compact qui dispose d’une coque en métal. Des capuchons de protection permettent de protéger les ports usb.

LEXAR lance le Dual Drive D70E, un SSD avec deux ports USB

Grâce à ses deux connecteurs  (USB-A et USB-C), le Lexar Dual Drive D70E peut être connecté indifféremment à un PC, un MAC, un smartphone ou une tablette.

A noter toutefois que le port USB Type C est plus rapide que le port USB TYpe A. En effet, l’USB C exploite une interface USB 3.2 Gen2x2 qui offre une bande passante de 20 Gbps alors que le côté avec le port USB A dispose d’une interface USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps.

Concrètement, cela signifie que le Dual Drive D70E offre des débits pouvant atteindre jusqu’à 2.000 Mo/s en lecture et 1.800 Mo/s en écriture via le port USB Type C alors que le port USB Type A est limité à maximum 1.000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture.

Couvert part une garantie de cinq années, le LEXAR Dual Drive D70E est décliné en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To qui valent respectivement 123,49€, 189,99€ et 329,99€.

LEXAR lance le Dual Drive D70E, un SSD avec deux ports USB

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Sebastien 20656 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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