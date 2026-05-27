La firme NVIDIA vient de publier de nouveaux pilotes graphiques : les GeForce 610.47 WHQL. Cette nouvelle branche des drivers instaure un nouveau panneau de configuration.

La firme NVIDIA vient de publier de nouveaux pilotes graphiques : les GeForce 610.47 WHQL. Cette nouvelle branche des drivers instaure un nouveau panneau de configuration qui vient remplacer le précédent qui était en place depuis près de 20 ans.

Les nouveaux drivers sont optimisés pour les jeux 007 First Light, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight,EA SPORTS F1 25: 2026 Season Pack et enfin World of Tanks: HEAT.

Ils supportent aussi de nouveaux écrans G-SYNC : Acer X27 G2, Acer XB273U Z2, Acer XV273U F1, AOC 24G51F, AOC 24G50F2, AOC 24G51F2, AOC 25G50F, AOC 25G50Z, AOC 27G50F2, AOC 27G51F2, AOC AG327UXM, AOC AGP277QKP, AOC GQ27B36, AOC GQ27B36H, AOC GQ27B36Z, AOC Q24G51F, AOC Q27G4ZD/S, AOC Q27G51F, AOC Q27GAZDV, AOC U27G4/WS, ASUS XG34WCDMS, Lenovo Legion 27Q-1p, LG 39GX950B, LG 25G523B, LG 25G550B, LG 27G523B, LG 27G550B, LG 27GM950B, MSI MAG 341CQP QD-OLED X28, MSI MPG 322UR QD-OLED X24, MSI PRO MAX 271QPX14G, MSI PRO MAX 271UPX12G, MSI PRO MAX 271UPXW12G, Philips 27M2N5500XD, Philips 27M2N6801M, Philips 27M2N8500X, Philips 27M4P5500U, Philips 27M4P5501X, Philips 32M2N5800, Samsung Odyssey G40H.

Les pilotes GeForce 610.47 WHQL apportent aussi plusieurs corrections de bugs, que ce soit dans les jeux ou des correctifs plus généraux.

Corrections de bugs de jeux

Like a Dragon: Infinite Wealth : Scintillement des ombres et de la lumière après la mise à jour du pilote [5973185]

Enshrouded : Terrain manquant après la mise à jour du pilote [5955501]

Des corruptions visuelles peuvent apparaître dans certains jeux utilisant le moteur Godot [5948805]

Améliorations de la stabilité des configurations multi-écrans avec la synchronisation verticale (V-SYNC) [5343252]

Correction de bugs généraux

Adobe Lightroom Classic : Problèmes de stabilité de l’application [6090770]

Autodesk Forma : Fuite de mémoire lors des mouvements de caméra avec OpenGL [5935127]

Apple Studio Display XDR : Affichage limité à 480p après la mise à jour du pilote [5976295]

Samsung The Frame : L’utilisation du mode Jeu de l’écran désactive certaines fonctionnalités [5825631]

Les drivers sont téléchargeables directement sur le site du fabricant.