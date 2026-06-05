Les drivers Radeon Adrenalin 26.6.1 supportent F1 25 : Pack Saison 2026 et World of Tanks : HEAT
Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD profitent d’une nouvelle mise à jour pour débarquer en version 26.6.1 WHQL. Cette nouvelle version des pilotes apportent la prise en charge des jeux F1 25 : Pack Saison 2026 et World of Tanks : HEAT.
Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD profitent d’une nouvelle mise à jour pour débarquer en version 26.6.1 WHQL. Cette nouvelle version des pilotes Adrenalin apportent la prise en charge des jeux F1 25 : Pack Saison 2026 et World of Tanks : HEAT. Ils corrigent également plusieurs bugs.
Nouvaux jeux supportés
- F1 25 : Pack Saison 2026
- World of Tanks : HEAT
Problèmes résolus
- Des plantages intermittents pouvaient survenir lors de l’utilisation de Subnautica 2 et Marvel Rivals sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.
- Des artefacts pouvaient apparaître lors de l’utilisation d’Enshrouded sur les cartes graphiques Radeon RX 6000.
- Le mode Zero RPM pouvait se réactiver automatiquement après la mise en veille ou l’arrêt du moniteur sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.