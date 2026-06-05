Les drivers Radeon Adrenalin 26.6.1 supportent F1 25 : Pack Saison 2026 et World of Tanks : HEAT

Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD profitent d’une nouvelle mise à jour pour débarquer en version 26.6.1 WHQL. Cette nouvelle version des pilotes apportent la prise en charge des jeux F1 25 : Pack Saison 2026 et World of Tanks : HEAT.

Cartes graphiques
par Sebastien 0

Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD profitent d’une nouvelle mise à jour pour débarquer en version 26.6.1 WHQL. Cette nouvelle version des pilotes Adrenalin apportent la prise en charge des jeux F1 25 : Pack Saison 2026 et World of Tanks : HEAT. Ils corrigent également plusieurs bugs.

Nouvaux jeux supportés

  • F1 25 : Pack Saison 2026
  • World of Tanks : HEAT

Problèmes résolus

  • Des plantages intermittents pouvaient survenir lors de l’utilisation de Subnautica 2 et Marvel Rivals sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.
  • Des artefacts pouvaient apparaître lors de l’utilisation d’Enshrouded sur les cartes graphiques Radeon RX 6000.
  • Le mode Zero RPM pouvait se réactiver automatiquement après la mise en veille ou l’arrêt du moniteur sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.

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Sebastien 20668 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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